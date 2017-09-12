(Görüntülü Haber) TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ- Ankara karayolunda, TIR\'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Hüsem Hazer (36) ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Honaz İlçesi Gürlek Mahallesi\'nde meydana geldi. Ankara yönünden Denizli yönüne giden Hüsem Hazer yönetimindeki 20 FP 331 plakalı kamyonet, aynı yöne seyir halinde olan Vedat Tuğrul (53) yönetimindeki 20 EM 153 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yol kenarındaki refüje savruldu. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ağır yaralı sürücü Hazer, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazanın ardından trafik akışı kısa süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.