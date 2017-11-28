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(Görüntülü Haber) TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kaza yapan TIR'a dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Abdullah Saldıran yaralandı

28 Kasım 2017 12:12

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, kaza yapan TIR\'a dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Abdullah Saldıran yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Altınyol Bornova Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 51 yaşındaki Taner Köymen yönetimindeki 35 V 2259 plakalı TIR ile Erkan Muratlı yönetimindeki 35 EAH 38 plakalı TIR, yağmurlu yolda araçların kayması sonucu kaza yaptı. Kaza sonrası TIR\'larda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Bu kazadan sonra, arkadan gelen Abdullah Saldıran yönetimindeki 35 AS 2006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Muratlı yönetimindeki TIR\'ın dorsesine çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Saldıran\'ı Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kamdırdı. Burada tedaviye alınan Saldıran\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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