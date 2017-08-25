(Görüntülü Haber) Tır şoförü Aytemiz'den otomobil kazandı

İSTANBUL,(DHA)- BAYBURTLU tır şoförü Emrah Karaman 3. köprü üzerinde Aytemiz’in,15 Nisan -15 Haziran tarihleri arasında Aytemiz Kart kullanıcılarına özel düzenlediği kampanyaya katıldı ve çekilişle 1 adet 2017 model Suzuki Vitara kazandı. Aytemiz, 15 Nisan -15 Haziran tarihleri arasında Aytemiz Kart kullanıcılarına özel kampanya düzenledi. Kartlarını yakıt alım koşulu olmaksızın aktif hale getiren talihliler çekilişle 1 adet 2017 model Suzuki Vitara, 5 adet Suzuki Van Van motosiklet, 5 adet iPhone 7 cep telefonu ve bin adet 20 TL değerinde yakıt puan kazandı. Talihliler bugün Aytemiz Koşuyolu istasyonunda düzenlenen tören ile otomobil ve motosikletlerinin anahtarlarını Aytemiz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yener Şenok ve Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke’den teslim aldı. 10 yıldır tır şoförlüğü yapan evli ve iki çocuk babası Emrah Karaman, çekilişle 1 adet 2017 model Suzuki Vitara\'nın sahibi oldu. Karaman, çok mutlu olduğunu söyledi. \"İLK ARABAM, ÇOCUKLARIMA SÜRPRİZ YAPACAĞIM\" Daha önce hiç arabası olmadığını belirten Karaman, \"3.köprü yolu üzerinde katılmış olduğum kampanyada otomobil kazandım ve çok mutluyum. Tır şoförüyüm, mazot alırken arkadaşlar yönlendirdi. Daha önce hiç arabam olmadı, ilk arabam. Bana çıkacağını hiç düşünmedim, aklımdan geçirmedim. Çıkacağına inanmadım ama oluyormuş. Biri 3 diğer 5 iki çocuğum var onlara sürpriz yapacağım. Eşime söyledim o da bekliyor çocuklar var diye gelemedi. Bayram ziyaretimi kazandığım otomobille yapacağım. Bayburt\'a akrabalarımın yanına gitmeyi düşünüyorum\"dedi. \"BÖYLE KAMPANYALAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ\" Tüm talihlilere Aytemiz’i tercih ettikleri için teşekkür eden Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke “Öncelikle şirketimiz Aytemiz markası Türkiye\'de son 5-6 yılda en hızlı büyüyen şirketlerden biri. 5-10 bayiden560’ı aşkın sözleşmeli bayiye ulaştık. Büyümek tek başına yetmiyor, tüketici memnuniyeti, sadakati için bazı kampanyaları yapmamız gerekiyor. O doğrultuda istasyon standartlarındaki iyileştirmelerin yanında kart kampanyamıza da başladık. Bu kartlar müşterilerimize düzenli olarak belli avantajlar sağlamakta, bütün Aytemiz istasyonlarında geçerli olmaktadır. Bunları tabi teşvik edebilmek için tüketicilerimize de sürpriz yaptık. Kampanyamız 15 Nisan’da başladı ve 15 Haziran tarihinde bitti. Bu sürede onbinlerce müşterimiz kart sahibi oldu, şu anda 120 bin kart üyemiz var. Bu çekişe 60 bin civarında müşterimiz katılım gösterdi.Milli Piyango İdaresi’nin izni ile yaptığımız çekilişle ise bir tane araba, 5 motosiklet, 5 iPhonetelefon ve bin adet 20 TL değerinde yakıt puan hediye ettik. Çok sayıda talihli bu kampanyadan faydalandı. Aytemiz Kart sahipleri, onların memnuniyetlerini sürekli ve sürdürülebilir kılmak için var gücüyle çalışan Aytemiz İstasyonlarında, sadece özel kampanyalarda değil her zaman kazanıyor. Bu tür sürprizlere ve tüketici memnuniyetini artırmaya yönelik kampanyalarımıza devam edeceğiz\" diye konuştu. \"BABAM İZİN VERRİSE MOTOR EHLİYETİ ALACAĞIM\" İngilizce Öğretmeni Merve Akkurt, Çok heyecan verici, hiç beklemiyordum. Çekilişe katılırken kararsız kalmıştım ama Aytemiz müşteri memnuniyeti gerçekten çok iyi. Benzinlerimi oradan alırken kartımda problem çıktığında da ilgilendiler. Benzin alırken çekiliş olduğunu bildirdiler, kartla internet sitesine girerek çekilişe katıldım daha sonra kazandığımı öğrendim. Motor ehliyetim yok babam izin verirse alacağım\" ifadelerini kullandı.