(Görüntülü Haber) TIR, otomobili biçti: 1 ölü, 1 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhagnazi ile İznik ilçeleri arasında meydana gelen trafik kazasında, şerit ihlali yaptığı öne sürülen TIR, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü araç içinde sıkışıp öldü, zeytinliğe devrilen sac hadde yağı dolu varillerin yüklü olduğu TIR\'ın sürücüsü yaralandı. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu Keramet Mahallesi yakınında meydana geldi. 42 yaşındaki Murat Bıçakçı yönetimindeki 67 NL 720 plakalı kasasında ince sac hadde yağı dolu variller bulunan TIR, Orhangazi’den İznik yönüne giderken, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen 54 yaşındaki Temel Akçay yönetimindeki 16 RCL 27 plakalı otomobile çarpıştı. Kaza ardından otomobil yolun solundaki, TIR ise diğer tarafındaki zeytinliğe uçtu. TIR kasasındaki variller yola ve zeytinliğe savrulurken, otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri otomobilde sıkışmış haldeki sürücü Temel Akçay’ın öldüğünü tespit etti. Yaralı kamyon sürücüsü Murat Bıçakçı, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. SAVCI İNCELEME YAPTI Cumhuriyet Savcısı, kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolu inceleme esnasında trafiğe kapatılırken, daha sonra trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.