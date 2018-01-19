(Görüntülü Haber) TIR, fırtınada devrildi

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Silifke ilçesinde, hızı saatte 105 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına, seyir halindeki TIR\'ı devirdi. Silifke ilçesinde saatteki hızı yer yer 105 kilometreyi bulan fırtına, trafikte büyük tehlike yarattı. Silifke- Antalya Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir TIR, fırtına nedeniyle yan yattı. Olayda sürücü yara almadan kurtuldu. Şiddetli fırtına ve yağmur, sahil bandında bulunan Taşucu, Atakent, Arkum, Yeşilovacık, Işıklı ve Akdere mahallelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Mahallelerde çam ağaçları kökünden sökülürken, bazı elektrik ve telefon direkleri devrildi, cam ve naylon seralarda ise küçük çapta hasarlar meydana geldi. Fırtına uyarısının ardından Taşucu-KKTC feribot seferleri de karşılıklı olarak iptal edilmişti.