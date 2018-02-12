(Görüntülü Haber) TIR arıza yapınca, içindeki Suriyeli kaçaklar yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da arızalanıp yol kenarına çekilen TIR\'daki 10 Suriyeli kaçak, ne olduğunu merak edip dorseden inince polis tarafından yakalandı. Tekirdağ-Malkara Karayolu\'nun 5\'nci kilometresinde, Ilievski Slagjan yönetimindeki, SK 4979 Makedonya plakalı TIR, arıza yapınca yol kenarına çekildi. TIR dorsesinde bulunan ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 10 Suriyeli ne olduğuna bakmak için indi. Yakında uygulama yapan polis ekipleri, kaçakları fark edip gözaltına aldı. Kaçmak istediği sırada TIR dorsesine başını çarparak yaralanan Suriyeli kaçaklardan biri, ihbar üzerine gelen 112 Acil ambulansıyla Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Ilievski Slagjan, kaçaklardan haberi olmadığını ve arıza yapan aracını yol kenarına çekerek servise haber verdiğini söyledi. Kaçaklar tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadelerinde yurt dışına çıkarılmaları karşılığında kişi başı 2 bin dolar ödeme yaptıklarını söyledi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, işlemleri için Tekirdağ Göç İdaresi\'ne teslim edildi.