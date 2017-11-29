(Görüntülü Haber) Tillerson: Rusya ve İran batı toplumlarının sağlayacağı faydaları sunamaz

Nafiz Albayrak / New York, 29 Kasım (DHA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran ve Rusya\'nın, Batı toplumlarının sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türkiye\'ye sunamayacağını söyledi. Başkent Washington\'da Wilson Merkezi adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen panele katılan Tillerson, ABD\'nin uluslararası politikalarından, Türk-Amerikan ilişkilerine kadar bir dizi konuda görüşlerini açıkladı. Türkiye\'nin önemli bir NATO müttefik olduğuna değinen Tillerson, \'Bir NATO müttefikimiz olarak Türkiye\'den, ittifakın ortak savunmasına öncellik vermesini istiyoruz. İran ve Rusya, Batı toplumlarının sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türk toplumuna sunamaz\' dedi.