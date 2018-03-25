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(Görüntülü Haber) Tıkanan kanalları, dalgıç kıyafetli belediye personeli açtı

SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi, iki gündür sorun yaşanan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) lodos nedeniyle kapanan kanalları açmak için personellere dalgıç kıyafeti giydirdi

25 Mart 2018 01:05

SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi, iki gündür sorun yaşanan Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) lodos nedeniyle kapanan kanalları açmak için personellere dalgıç kıyafeti giydirdi. Dalgıç kıyafetli personel 25 metrelik kanallara inerek temizlik çalışması yaptı.

Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SİBESKİ) Müdürlüğü, aşırı lodos nedeniyle Organize Sanayi ve bağlantısının olduğu çevre yolu kolektör ana kanal hattının içerisinde meydana gelen taşkından dolayı iki gündür temizlik çalışması başlattı. 25 metreye kadar uzanan kanal bacalarına inip temizliğini yapabilmek için iş makineleri ile müdahale edilemeyen yerlerde taş, eski kumaş parçaları gibi kanalı kirleten malzemeler için farklı bir uygulama yapıldı. Tedbir amaçlı dalgıç kıyafeti giyen belediye personeli kanal bacalarına inerek temizlik çalışması yaptı. Bölgenin temizliği sorunsuz şekilde yapılırken, görevliler vatandaşları da uyardı. Kanala verilen sanayi, katı ve evsel atık su konularında daha dikkatli olmaları talep edildi. Dalgıç kıyafetiyle temizlik yapan personeller ise ilk defa böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

 

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