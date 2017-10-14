(Görüntülü Haber) Ticari araç cipe çarptı: 3 yaralı

Aziz GÜVENER-İsa ÇİÇEK/ARİFİYE(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Arifiye İlçesi\'nde, TEM\'de hafif ticari aracın cipe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Arifiye İlçesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden sürücüsü belirlenemeyen 80 GL 390 plakalı hafif ticari araç önünde giden 34 LY 3396 plakalı cipe çarptı. Cip çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Cip sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Hafif ticari araçta bulunan sürücü, Cebrail Sözen ve Emrah Devecioğlu yaralandı. Yaralanan 3 kişi sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sapanca Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Aynı yerde meydana gelen başka bir kazada ise İhsan Özçelik yönetimindeki 22 DK 343 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan olmadı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

