(Görüntülü Haber) Ticaret Odası ve Borsa'dan çocuklara yardım

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR Ticaret ve Sanayi Odası ile Burdur Ticaret Borsası\'ndan ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım yapıldı. Burdur Ticaret Borsası kentteki 341 ilkokul, 269 ortaokul, 154 lise ve 36 özel eğitim öğrencisine mont, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ise 522 ilkokul, 408 ortaokul, 268 lise ve 52 özel eğitim öğrencisine ayakkabı yardımı yaptı. Yardım malzemeleri Öğretmenevi\'nde düzenlenen törenle okul müdürlerine teslim edildi. Törende konuşan Vali Şerif Yılmaz, \"Bugün Ticaret ve Sanayi Odamızın, Ticaret Borsamızın eğitime destek çerçevesinde yapmış olduğu yardımları okul müdürü arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Okul müdürü arkadaşlarımız da malzemeleri ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hissettirmeden ulaştırmış olacak\" dedi. \"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ İNSANA YAPILAN YATIRIMDIR\" İlköğretim Haftası açılış töreninde yaptığı konuşmadan alınanlar olduğunu söyleyen Vali Yılmaz, şöyle dedi: \"Söylediğimiz şuydu; ilimizdeki okullarda öğrencilere yapılacak olan yardımlarda sağ elin verdiğini, sol el görmeyecek dedik. Çocuklar reklam malzemesi olarak kullanılmayacak, fotoğraf çektirilip kamuoyu ile paylaşılmayacak dedik. Bununla ilgili de Bucak Ticaret ve Sanayi Odası\'nın yapmış olduğu yardımların dağıtım törenini örnek gösterdim. Bucak Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığının 30 bin TL değerindeki 1100 kırtasiye setini benim de katıldığım törenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz okul müdürlerimize dağıtmak suretiyle, çocuklarımız okula gelmeden önce, sınıflarında olmaksızın yardımları kendi ailesinin aldığı şekliyle aldılar. Buna özen gösterelim istedik, bu duyarlılığı gösteren hem Burdur Ticaret ve Sanayi Odamıza, hem de Ticaret Borsamıza teşekkür ediyorum. Bugün burada Ticaret Borsamız tarafından 35 bin TL değerinde mont yardımı, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ise 35 bin TL değerinde ayakkabı yardımı gerçekleştiriliyor. Bunları okul müdürü arkadaşlara teslim edeceğiz, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza dağıtılacak. Bunun dışında da ilimiz merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da 1250 öğrencimize 200 TL nakdi yardımda bulunacağız. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına, bu yardımları yapacağız. Bizim birinci önceliğimiz insana yapılan yatırımdır. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde iyi şartlarda yetişmesi için, eğitim ve öğretimine devam etmesi için gerek altyapı gerek fiziki olarak okulların hazırlanmasıdır.\" Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik de ihtiyaç sahibi öğrencilere her yıl çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirtti. Konuşmaların ardından mont ve ayakkabılar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.