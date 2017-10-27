(Görüntülü Haber) THY'DEN GÖRME ENGELLİ YOLCULARA ÖZEL HİZMET...

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA



Türk Hava Yolları(THY), görme engelli yolcuların daha rahat seyahat etmeleri için yeni bir uygulama başlattı. Görme engelli yolcuların biniş kartlarını Braille alfabesiyle kabartmalı olarak bastırmaya başladı.



Bugün itibariyle başlatılan uygulamayı, Türk Hava Yolları\'nın Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu. Sosyal medya hesabı Twitter\'dan konuya ilişkin açıklama yapan Ekşi, “Atatürk Havalimanı dış hatlarda açtığımız özel check-in kontuarında görme engelliler için Boarding kartı Braille alfabesi ile basıyoruz\" dedi.



Bugün THY tarafından başlatılan uygulama ile seyahat edecek görme engelli yolcular, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı Özel Hizmet Check-in noktasından Braille alfabesiyle kabartmalı olarak hazırlanan biletlerini temin edebilecek. Bilet üzerinde yolcuların ad ve soyadı, uçağın saat kaçta olduğu, uçağın uçuş numarası, uçuş gerçekleştirileceği kapı ve yolcunun koltuk numarası gibi bilgiler kabartmalı olarak yazılacak.