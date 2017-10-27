T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) THY'den görme engelli yolculara Braille alfabeli biniş kartı

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA Türk Hava Yolları (THY), görme engelli yolcular için yeni bir uygulama başlattı

27 Ekim 2017 15:15

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları (THY), görme engelli yolcular için yeni bir uygulama başlattı. Görme engelli yolcuların biniş kartları Braille alfabesiyle kabartmalı olarak bastırılmaya başlandı. Uygulama bugün THY tarafından başlatıldı. THY ile Frankfurt\'a giden Tarık Sarzep isimli yolcu  \'Braille\' alfabesiyle yazılan bileti ilk kullanan oldu. Sarzep, kabartmalı olarak bastırılan boarding kartını alarak test etti. Ad, soyad, uçağın saati, uçuş numarası,kapı ve koltuk numarası gibi bilgileri boarding kartından okuyan Tarık Sarzep, uygulamadan memnun olduğunu  söyledi.

Müzisyen olan Tarık Sarzep daha sonra yine THY\'nin sunduğu asistan hizmetiyle uçağına gitti.          

Uygulama ile seyahat edecek görme engelli yolcular, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı Özel Hizmet Check-in noktasından Braille alfabesiyle kabartmalı olarak hazırlanan biniş kartlarını temin edebilecek. Biniş kartı  üzerinde yolcuların ad ve soyadı, uçağın saat kaçta olduğu, uçağın uçuş numarası, uçuş gerçekleştirileceği kapı ve yolcunun koltuk numarası gibi bilgiler kabartmalı olara yer alıyor. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera MuratDHA Türk Hava Yolları THYGörmeBrailleUygulamaTHYFrankfurtTarık SarzepSarzepAdMüzisyenAtatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş KatıHizmet CheckinBiniş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24