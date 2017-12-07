(Görüntülü Haber) THY, Rusya'da kendisini rekora götüren acenteleri ödüllendirdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Aralık (DHA) - Türk Hava Yolları (THY) tüm zamanların rekorunu kırarak iki milyon yolcuya ulaştığı Rusya\'da birlikte çalıştığı acentelere düzenlediği resepsiyonda ödül dağıttı. THY Rusya Genel Müdürü Mefail Deribaş, 2017\'nin Türk Hava Yolları için Rusya\'da bir rekor yılı olduğunu belirterek sene sonuna kadar 1.5 milyonu Moskova\'dan olmak üzere Rusya\'dan toplam iki milyon yolcu sayısına ulaşacaklarını belirtti. Moskova\'daki Radison Royal Otel\'de gerçekleştirilen ödül töreninde açıklamalarda bulunan Deribaş şöyle konuştu: \"Biz en az yılda bir defa bu çapta bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Yani belli başlı en iyi 50-100 acenta yetkilisini ve tur operatörü temsilcilerini seçerek bu toplantıya çağırıyoruz ve bu etkinliği yapıyoruz. Amacımız hem bu acenteler, hem de tur operatörlerini teşvik etmek. Onlara plaketler, hediyeler vererek daha iyi çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bu toplantıları biraz da yılbaşına yakın yapıyoruz ki, aynı zamanda bir yılbaşı yemeği gibi olsun. Bildiğiniz üzere Ruslar yılbaşı yemeğine çok önem veriyorlar. Biz de o sebeple bu tarihi yılbaşından önceye denk getirmeye çalışıyoruz.” “Bu sene kriz öncesi rakamlarla karşılaştırdığımızda, daha doğrusu en iyi rakamlarımızla bile karşılaştırdığımızda, THY Rusya olarak rekor kırıyoruz. Başta Moskova olmak üzere, daha doğrusu bir buçuk milyonu Moskova\'dan olmak üzere, Rusya\'da uçtuğumuz diğer dokuz nokta ile birlikte bu yıl İstanbul\'a, Ankara\'ya, Antalya\'ya ve ötesine Rusya\'dan iki milyon yolcu taşımış olacağız.\"dedi. 2017\'de Rusya\'da en fazla THY bileti satarak pazar lideri birincilik ödülü alan VIP hizmetler firması yetkilisi Dmitriy Gorin ise aldığı ödül sonrası yaptığı açıklamada: \"Thy\'ye çok teşekkür ediyorum. Biz sabahları Moskova Vnukova Havaalanı’na geldiğimizde, tabloda aynı anda 11 tane THY uçuşu görmekten çok mutlu oluyoruz. Hadi iki milyon ile yetinmeyelim ve bu rakamı üç milyona çıkaralım\" dedi. Rusya pazarında en fazla THY bileti satan ikinci firma \"Avia Center\" olurken, üçüncülük ödülünü ise \"OneTwoTrip\" firması aldı. Gecede davetliler THY\'nin kabin içi aşçıları tarafından Türk lokumu ile karşılandı ayrıca Türk yemekleri ikram edildi.