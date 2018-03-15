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Spor

(Görüntülü Haber) TGI Partnership Golf Team Challenge Golf Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde TGI Partnership Golf Team Challenge Golf Turnuvası başladı

15 Mart 2018 16:50

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)
ANTALYA\'nın Serik ilçesinde TGI Partnership Golf Team Challenge Golf Turnuvası başladı.
TGI Partnership Golf Team Challenge Golf Turnuvası, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf sahasında düzenlendi. 20 Mart\'ta sona erecek turnuvada 70\'i profesyonel 280 golfçü mücadele ediyor.
TGI Golf Direktörü Edward Reid, her yıl dünyanın birçok ülkesinde golf turnuvaları düzenlediklerini ancak en büyük ilgiyi Belek\'te yapılan turnuvanın çektiğini söyledi. Reid, yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye\'deki turnuvayı yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirdiklerini ve sayıların önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam edeceğine inandıklarını belirtti.
TGI Golf Travel\'ın Satış Müdürü Neil MacRae, Belek\'te bulunan otel ve golf sahalarının dünya standartlarında olduğunu ve her yıl yapılan bu turnuva için Belek\'in değişmez bir adres haline geldiğini vurguladı.
TGI Golf Travel\'ın Türkiye\'deki iş ortağı Matrix Travel yetkilisi Yavuz Üngör de turnuvayı 9\'uncu kez Belek\'te gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ve 2019 yılında yine aynı tarihlerde yapılacak olan turnuva için çalışmaların şimdiden başladığını anlattı.

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