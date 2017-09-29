(Görüntülü Haber) TGC'nin Yerel Medya Semineri Eskişehir'de başladı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti\'nin (TGC) Konrad Adenauer Stiftung Türkiye Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği eğitim seminerlerinin 86\'ncısı Eskişehir\'de başladı. Seminerin açış konuşmasını yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, \"Bizler Türkiye\'de bir tünelden geçiyoruz. Tünelin ucundaki ışık halen gözükmedi. Bugünlere gelişimizde, basınımızın da suçu olduğuna inananlardanım. Herkes korku içerisinde\" dedi.



Eskişehir\'de 2 gün sürecek olan Bursa, Afyonkarahisar, Bilecik, Bolu, Eskişehir ve Kütahya\'dan gazetecilerin katıldığı seminerin açılışı Divan Express Otel\'de yapıldı. Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP miletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç, TGC Başkanı Turgay Olcayto, Konrad Adenauer Stiftung Proje Koordinatörü Bekir Öncel ile çok sayıda davetli katıldı.



Seminerin açış konuşmasını yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, beşikten mezara kadar insanoğlunun hangi meslekte olursa olsun eğitilmesi gerektiğini söyledi. Büyükerşen şöyle konuştu:



\"Bu seminerleri çok eski bir gazeteci olarak çok önemsiyorum. Biz alaylıydık şimdi mektepliler de var. Ama mektepliler de olsa gazetecilik bir anlamda usta-çırak ilişkisidir. Usta çırak ilişkisini de kaybetmemek gerekir. Basının Osmanlıdan şimdiye geçirdiği yakın tarihi çok iyi bilmek lazım. Sadece basın değil siyasi tarihi de, yakın tarihi de çok iyi bilmek lazım. Bugün yetişen kuşaklar daha dün denilebilecek yakın bir süredeki Türkiye Cumhuriyeti\'nin siyasi olaylarını bilmiyorlar.\"



\'TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖZÜKMEDİ\'



Dünyada hızla değişen olayların rejimleri de etkilemeye başladığını ifade eden Yılmaz Büyükerşen, Türkiye\'nin de bir tünelin içerisinden geçtiğini söyledi. Büyükerşen şöyle devam etti:



\"Bizler Türkiye\'de bir tünelden geçiyoruz. Ve uzunca bir süredir de o tünelin içerisindeydik. Girerken fark etmedik. Şimdi karanlığın içinde ilerlemeye çalışıyoruz. Tünelin ucundaki ışık halen gözükmedi. Biran önce aydınlığa çıkmak istiyoruz. Ama çıkamıyoruz. Çünkü rejim değişti. Nasıl bir rejimin içerisindeyiz? Ne olacak, nasıl bir sistemin içerisinde yaşayacağız? Nasıl bir sistemin içinde boğuşacağız, nasıl bir sistemin içinde kalkınacağız, nasıl bir sistemin içinde özgür, hür düşünceli insanlar olarak yaşayacağız? İçine girdiğimiz tünel basın için de büyük karanlık. Cezaevleri basın mensuplarının meskeni haline geldi. Bu sistem bizi nereye götürecek.



BASININ DA SUÇU VAR



Bu noktada söylenmesi gereken bir şey var. Kimse üzerine alınmasın, sözüm meclisten dışarıya diyerek başlayayım. Bugünlere gelişimizde, basınımızın da suçu olduğuna inananlardanım. Herkes korku içerisinde. Gerçekleri halka yansıtmak, onların düşüncelerini, davranış biçimlerini mutluluğa yönelik, doğruya, güzele, iyiye yönelik şekilde yönlendirmek durumunda olan basına baktığımız zaman içimizde kimler yok? Etrafınıza bir bakın şöyle bir düşünün. Kiralık kalemler var, satılık kalemler var, kırık kalemler var, şantajı gazetecilik mesleği ile değiştirenler var, küçük menfaatler karşılığında topluma farklı şeyler söyleyenler var.\"



5 OTURUM DÜZENLENECEK



Yapılan konuşmaların ardından TGC Başkan Vekili ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Vahap Munyar\'ın moderatörlüğünde ilk oturuma geçildi. Oturumda TGC Genel Sekreteri Genel Sekreteri Sibel Güneş \'Gazetecilikte Örgütlenme\', Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül \'Siyaset Haberciliği\' ve İletişim Akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu da \'Yeni Medyada Etik\' konusunda konuşma yaptı.



Eskişehir\'deki Yerel Medya Semineri\'nde 2 günde 5 oturum düzenlenecek. Seminer sonunda katılımcılara sertifika verilecek.



