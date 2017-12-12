(Görüntülü Haber) TGC Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu 

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kurucu başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu. 41 yıldır düzenlenen ödül töreninde TGC Başkanı Turgay Olcayto, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını, tutuklu gazeteci ve yazarların serbest bırakılmasını istedi.





Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2017 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen sanatçı, gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanları 11 Aralık Pazartesi günü düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Törenin sponsorluğunu ise Limak Holding ve Türkerler İnşaat A.Ş. üstlendi. Sunuculuğunu Gökmen Karadağ’ın yaptığı tören Atatürk, silah ve çalışma arkadaşlarıyla, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen gazeteciler anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.





OLCAYTO: SEDAT SİMAVİ \'HER TÜRLÜ BASKIYA DİK DURUN, KALEMİNİZİ KIRIN AMA SATMAYIN\' DEMİŞTİR





Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Turgay Olcayto’nun Sedat Simavi Ödülleri Töreni açılış konuşmasında kurucu başkan Sedat Simavi’nin Cemiyete bıraktığı sorumluluğa dikkat çekerek şunları söyledi:





“Sedat Simavi Türk basını için çok önemli bir figür. Sanat diyorsanuz Sedat Simavi bir karikatürist. Dönemini çok iyi anlatan karikatürleri var. Dergiler çıkarmış.Kurtuluş Savaşı’yla ilgili çalışmaları var. Sarayla bitip tükenmeyen kavgaları var. Bıraktığı bir de miras var. Gazeteci zor durumda kalabilir. Ama Sedat Simavi ‘Kalemini gerekirse kır ama satma’ demiştir. Bugünkü gazeteciliğe bakınca doğrusu Sedat Simavi’yi bir kez daha minnetle anıyoruz. Çok önceden bugünkü gazeteciliğin geldiği durumu görmüştür Sedat Simavi. Bugün arkadaşlarını ihbar eden, küçük ya da büyük çıkarlar için arkadaşlarını harcayan, cezaevindeki arkadaşlarına ‘oh çeken’ bir grup insan var. Bunlar kendilerine gazeteci diyorlar.\"





\"CEZAEVİNDE 140 GAZETECİ VAR\"





Cezaevinde 140 gazeteci olduğunu belirten Olcayto, \"Bu arkadaşlarımızı cemiyet olarak ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ahmet Şık’ı da, Ali Bulaç’ı da ziyaret ettik. Özgür Gündem’den İnan Kızılkaya’yı da ziyaret ettik. Cezaevindeki meslektaşlarımız ziyaretlerimiz sırasında birbirlerine selam gönderiyorlar\" dedi.





\"CEZAEVİNDEKİ DAYANIŞMA DAHA YÜKSEK\"





Gazetecilerin cezaevindeki dayanışmalarının çok yüksek olduğunu vurgulayan Olcayto, \"Biz o dayanışmayı dışarıda gösterelim istiyoruz ama bunu sağlayamıyoruz. Gazetecilikte nefret dili haberciliğinden vazgeçelim. Türkiye basın özgürlüğünden, halkın haber alma ve doğruyu öğrenme hakkından yoksun bırakılmamalı, bu utançtan kurtulunmalı. Gergin bir topluluk olduk. Medyanın da bu gerginliğe olumsuz katkısı var. Siyasetçilerin dili de nefret dili. Bu kavga içinde toplumun sağlıklı hareket edebilmesi mümkün değil. Umarım bunları kısa zamanda atlatırız. Umudumuzu yitirmiyoruz, mücadeleyi de bırakmıyoruz. Sedat Simavi bize ‘Dik durun’ demişti biz de dik durmaya çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.





\"GAZETECİLER, YAZARLAR CEZAEVLERİNDE ÇÜRÜTÜLMESİN\"





Düşünceyi ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlükleri, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğünü farklılıklara saygıyı hiçe sayan toplumlarda çağdaş bir demokrasinin yeşeremeyeceğini hatırlatan TGC Başkanı Turgay Olcayto, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Kısaca diyoruz ki düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller kalkmalıdır. Gazeteciler, yazarlar düşüncelerinden, yazılarından ötürü cezaevlerinde çürütülmesinler. Hapishanelerinde en çok gazeteci bulunan ülke ayıbı ortadan kalksın. Gazeteciliğin, yazarlığın, sanatın 21. Yüzyılda suç olmadığı artık bilinsin. Ummak istiyoruz ki gelecek yıla üzerimizdeki bütün sıkıntıları, korkuları yenmiş, barış içinde kardeşçe yaşayan bir toplum olarak gireriz.”





DOKUZ DALDA 14 KİŞİ ÖDÜL ALDI





11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 41 yıldan bu yana ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. 3 binden fazla kuruluş ve yayınevine adayları soruldu. 320 kişi ve eser aday oldu. Sonuçta dokuz dalda 14 kişi ödül aldı.





GAZETECİLİK ÖDÜLÜ CUMHURİYET’TEN AYKUT KÜÇÜKKAYA’NIN OLDU





Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Gazetesi’nde 29 Haziran – 14 Ağustos 2017 tarihleri arasında yayınlanan \'İSPARK’ta Fiş Vurgunu\' başlıklı seri haberleri nedeniyle ödül aldı. Ödülü TGC Başkanı Turgay Olcayto verdi.





TELEVİZYON HABER ÖDÜLÜ FOX TV’NİN





Fox TV\'de 25 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan \'Cumhurbaşkanı\'na Şarjörsüz Güvenlik Önlemi\' adlı haberleri nedeniyle kameraman Mustafa Soybaş ve muhabir Gülşah İnce Birsen ödül aldı. Ödülü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu birlikte verdi.





TV BELGESEL ÖDÜLÜ NEŞE SARISOY KARATAY’IN





TRT Televizyonu Belgesel Kanalında 26 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan \'Halil İnalcık Yüzyıllık Çınar\' adlı belgesel programı nedeniyle ödüle layık görülen Neşe Sarısoy Karatay, ödülünü Belma Simavi’nin elinden aldı.





KARİKATÜR ÖDÜLÜ YENİÇAĞ’DAN EMRE ULAŞ’IN





Yeniçağ Gazetesi\'nde yayınlanan \'Cilalı Taş Devri\' isimli köşesinde çizdiği karikatürleri nedeniyle Emre Ulaş ödül aldı. Emre Ulaş’a ödülünü Seçici Kurul Başkanı Piyale Madra verdi.





EDEBİYAT ÖDÜLÜ’NÜ CEVAT ÇAPAN ALDI





\'Son Duraktan Bir Önce\' adlı şiir kitabı nedeniyle edebiyat ödülünü seçici kurul Cevat Çapan’a verdi. Ödülü Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan takdim etti.





SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ KADINSIZ KENTLER İSİMLİ ESERE VERİLDİ





Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen, Doç. Dr Yelda Yücel, Doç. Dr. Ayşegül Yakar Önal, Doç. Dr, Nuray Ergüneş, Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar, \'Kadınsız Kentler; Toplumsal Cinsiyet Açısından Belediyelerin Politika ve Bütçeleri\' adlı eserleri nedeniyle ödüllendirildi. Ödülü Seçici Kurul üyesi Prof. Dr. İlter Turan verdi.





FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ DOÇ. DR. HALDUN SEVİNÇLİ’YE VERİLDİ





Fen Bilimleri dalında \'Grup-VA Elementlerinin Altıgen Örgülerinde Kuartik Dispersiyon, Güçlü Tekillik, Manyetik Kararsızlık ve Benzersiz Termoelektrik Özellikler\' adlı eseri nedeniyle Doç.Dr. Hâldun Sevinçli ödüllendirildi. Ödülü Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Yücel Yılmaz sundu.





SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ PROF. DR. VASIF HASIRCI’NIN OLDU





Prof. Dr. Vasıf Hasırcı \'Daha İyi Polimerik İmplantlar İçin Mikro ve Nano-Düzeyde Değiştirilmiş Yüzeyler\' başlıklı çalışması nedeniyle ödüllendirildi. Ödülü Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu verdi.





SPOR ÖDÜLÜ RAMİL GULİYEV’E VERİLDİ





\'Atletizmde (erkekler 200 metrede) Dünya Şampiyonu\' olması nedeniyle bu yıl Ramil Guliyev’e ödül verildi. Ödülü kampta olduğu için Ramil Guliyev’in yerine Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şubesi Sorumlusu Gürsel Özyurt Seçici Kurul Başkanı Şenes Erzik’in elinden aldı.





SPONSORLAR LİMAK HOLDİNG VE TÜRKERLER İNŞAAT AŞ’YE TEŞEKKÜR PLAKETİ SUNULDU





Törende sponsorlara da teşekkür plaketi sunuldu. Limak Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Sevil Server Koç, plaketini TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar’dan aldı.





Türkerler İnşaat Anonim Şirketi’nin teşekkür plaketini ise Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Koordinatörü Arda Açıksöz aldı. Plaketi TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı sundu.





Törene katılanlar arasında Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selamı Turgut Genç, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Necmettin Altuntaş, Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürü Mehmet Köşker, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Fügen Toksü, Şulecan Dalbudak, TGC Onur Kurulu Sekreteri Ergin Konuksever, Onur Kurulu Üyesi Engin Köklüçınar, kıdemli üyeler Turgut Fethi, Necati Zincirkıran, TGC Onursal Üyeleri Turgay Atasü, Murtaza Çelikel, Prof. Dr. Aysel Çelikel, TGC Denetim Kurulu üyeleri Engin Başçı, Ercüment Erkul, Arif Esen, TGC Balotaj Kurulu Üyeleri Haşmet Yavuz, Serpil Özkaynak, Serkut Bozkurt, TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı ve Milliyet Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi İstihbarat Müdürü Celal Korkut ve TGC İl Temsilcileri vardı.





400 konuğun katıldığı tören toplu fotoğraf çekimi ve ikramla son buldu.