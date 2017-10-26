(Görüntülü Haber) TGB'li gençler 'İstiklal Yürüşü'nde Amasya'da yürüdü

GAZİANTEP,(DHA) TÜRKİYE Gençlik Birliği(TGB)\'nin düzenlediği \'29 Ekim İstiklal Yürüyüşü\'nün ikinci durağı, Amasya oldu. Düzenlenen etkinliğin ardından üyeler otobüsle Erzurum\'a hareket etti. Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin Samsun\'dan başlattığı \'29 Ekim İstiklal Yürüyüşü\'nün ikinci durağı, Amasya oldu. Künç Köprüsü mevkii\'nde bir araya gelen TGB üyesi gençler ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atarak Yavuz Selim Meydanı\'nı geçerek Aratürk Anıtı\'na kadar yüründü. Üyeler adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Cem Dikmen, Türkiye Cumhuriyeti savaş koşullarına girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti şuan açıktan, Amerika ile savaşmaktadır. Bunun taşeron terör örgütleri ile savaşmaktadır. Bunlar öyle dolaylı savaşlar değildir. ABD Türkiye\'nin bağımsızlığının en büyük düşmanı olan ABD ve onun taşeron terör örgütleri olan Fetullahçı çete, PKK Türkiye\'yi bölmek için, Türkiye\'ye diz çöktürmek için alçakça her gün saldırılarını yinelemektedirler dedi. Basın açıklamasının ardından bir süre slogan atan grup daha sonra otobüs ile üçüncü durakları olan Erzurum\'a hareket etti.