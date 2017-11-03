(Görüntülü Haber) TGB üyeleri terörü lanetledi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi üniversite öğrencileri, dün Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde dün 8 güvenlik görevlisinin şehit olduğu terör saldırısını lanetledi. TGB üyesi yaklaşık 50 öğrenci, Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Kafeterya\'da toplandı. Grup adına açıklama yapan TGB İl Başkan Yardımcısı Üzeyir Coşkun, Türk gençliği olarak terörle mücadele eden asker ve polisin yanında olduklarını belirterek şöyle konuştu: \"Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü üyelerince dün sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 6 askerimiz ve 2 korucumuz, bugünse farklı bir saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. Türk ordusu, bölücü terör örgütü PKK\'ya karşı kahramanca mücadele etmektedir. İdlib harekâtıyla devam eden süreç büyük bir kararlılık ve azimle sürmektedir. Türkiye\'nin toprak bütünlüğü, birliği ve bağımsızlığı için gözünü bile kırpmadan savaşan Mehmetçik, ABD\'nin planlarını bozguna uğratmaktadır. ABD\'nin kara gücüm dediği PKK\'ya ağır kayıplar verdirmiştir. Dün Hakkari\'de gerçekleşen saldırı, emperyalizm destekli bölücü terör örgütü PKK\'nın çaresizliğini gözler önüne sermektedir. Yok olma noktasına gelen terör örgütü çırpınmaktadır. Çünkü sadece silahlarını ve önemli dağ kadrolarını kaybetmekle kalmamıştır, PKK\'nın meclisteki temsilcileri de siyaset arenasında silikleşmişlerdir. Ağababaları ABD ise haritalar çizip ülkelerin kaderiyle oynayacak gücünü kaybetmiştir. Ellerindeki Amerikan bayraklarından güç alanlar, haince eylemlerle avunanlar yenilmeye mahkumdur. Türk milleti bu savaştan zaferle çıkacaktır.\" Konuşmanın ardından grup, terör saldırısında şehit olan güvenlik güçleri için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Merkezi kafeteryada yemek yiyen diğer öğrenciler de ayağa kalkarak gruba eşlik etti. Açıklamanın ardından TGB üyesi gençler slogan atarak dağıldı.