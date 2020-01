(Görüntülü Haber) TFF Başkanvekili Özdemir: "Türk futbolunun en önemli sorunlarından bir altyapıdır"

Serdar SUNAR / DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da, düzenlenen, \"Anadolu Kulüplerinin Kurumsal Yönetim, Kalıcı Gelir Kaynakları, Altyapı Sorunları Ve Çözüm Önerileri\" panelinde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Özdemir, \"Bizim Türk futbolunu bir noktaya taşımak için en önem vereceğimiz konu altyapılara vereceğimiz önemdir\" dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi\'nde Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) tarafından düzenlenen, \"Anadolu Kulüplerinin Kurumsal Yönetim, Kalıcı Gelir Kaynakları, Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri\" konulu panele, TFF Başvekili Nihat Özdemir ile teknik direktör Ersun Yanal konuşmacı olarak katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, çok sayıda eski futbolcu ile spor yazarlarının da katıldığı panelde konuşan TFF Başkanvekili Özdemir, TFF olarak spor kulüplerinin dernek statüsünden daha çok şirketleşme yolunda yol almalarını istediklerini belirtirek, \"Eğer bunlar şirketleşme yolunda yol alırlarsa, hepimizin bildiği gibi İçişleri Bakanlığı\'nın denetimlerinden kurtulmuş olurlar. Konu sadece ticari anlama gelmiş olur. Daha rahat edecekleri görüşündeyiz. Profesyonel liglerimizin tamamında ancak 31 kulübümüz şirketleşme konusunda adım atarken, Doğu ve Güneydoğu\'da ise sadece Diyarbekispor ile Batman Petrolspor kulüplerimizin şirketleşme yönünde adım attığını görmekteyiz. Eğer bir kulüp ister, şirket ister dernek statüsünde olsun yapısını kurumsal hale getiremezse o kulübün hayatiyetinin devam etmesi çok zordur\" dedi. Başkanvekili Özdemir, TFF olarak kulüplerin yaşaması için ellerinden gelen her çabayı gösterdiklerini de ifade ederek, \"2017-2018 sezonunda deplasman ve yol konaklama, ambulans ve çeşitli yardım isimleri altında TFF 1\'inci Lig\'de her kulübümüze 8 milyon 400 bin lira aktardık. 2\'nci Lig kulüplerimize 845 bin, 3\'üncü Lig kulüplerimize ise her takıma 785 bin lira aktardık. Bunun yanı sıra paraşüt dediğimiz bir sistem var. Allah hiçbir kulübümüze nasip etmesin. Bir takım Süper Lig\'den TFF 1\'inci Lig\'e düşerse oradan 2\'ye yada 3\'e düşerse paraşüt geliri altında bir takıma düştüğü o yıl paralar aktarıyoruz\" diye konuştu. \"TÜRK FUTBOLUNUN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ ALTYAPI\" Altyapının Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olduğunu belirten TFF Başkanvekili Nihat Özdemir, \"Altyapı Türk futbolu için en önemli sorunlarından bir tanesidir. Bugün baktığımız zaman öyle dönem oluyor ki; bir takımımız 11 yabancıyla saha çıkıyor. 2 Türk futbolcu ile çıktığı günleri gördük. Bizim Türk futbolunu bir noktaya taşımak için en önem vereceğimiz konu altyapılara vereceğimiz önemdir. Bugün Türkiye\'de 5 bin 90 amatör spor kulübü var. Bu 5 bin 90 spor kulübümüzünde 16 bin takımı var. Amatör kulüpler büyükler katagorisinin yanı sıra U11\'den U19\'a kadar kadınlarda dahil olmak üzere çeşitli katagorilerde faaliyet göstermektedir. Tüm katagorilerde bir sezonda yaklaşık 98 bin futbol maçı yapılmaktadır. 2017 rakamlarına göre amatör futbol giderlerimiz bu yıl 49 milyon 152 bin liraya gelmektedir\" şeklinde konuştu. ERSUN YANAL: \"ALTYAPIDAN YETİŞTİRDİĞİ OYUNCULARIN EN AZINI OYNATAN ÜLKEYİZ\" Teknik direktör Ersun Yanal ise Türk takımların yabancı futbolcu oynatma sorununa değindi. Yanal, \"Kıbrıs\'tan sonra en çok yabancı futbolcu oynatan ligiz. Biz Avrupa\'nın en çok yabancı futbolcu oyanatan ligiyiz. Kıbrısı saymıyorum. Altyapıdan yetişdirdiği oyuncuların en azını oynatan ülkeyiz. 2011 yılında Türkiye\'de yetişen oyuncu sayısı yüzde 49, oynama süreleri yüzde 46. Yüzde 54 yabancı menşeili yetiştirilen oyuncular oynuyordu. Bugün rakam yüzde 73\'e çıktı. Türkiye\'de yetişen oyuncu ise yüzde 27\'lere indi. Alttan oyuncu gelmeycek. 2024 yılında Milli Takımı hedef koyduk ve Türkiye\'de bir turnuva düzenleyeme kalkıyoruz. Yüreğimle inanıyorum olacak ama oraya oynatacak oyuncu bulamayız\" dedi. Panel, TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ile Ersun Yanal\'a plaket takdim edilmesiyle sona erdi.