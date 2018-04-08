(Görüntülü Haber) Tespih hırsızlığı iddiasıyla yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Murat G. (22), zücaciye dükkanından çaldığı tespihleri sattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çalınan 30 bin lira değerindeki kehribar tespih, bıçak, gümüş yüzük ve anahtarlıktan satılmayanlar sahibine teslim edilirken, suçlamaları kabul etmeyen Murat G., adli kontrolle serbest kaldı. Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi Alimünif Caddesi\'nde bulunan zücaciye dükkanına gece giren Murat G., iddiaya göre 30 bin lira değerinde gümüş yüzük, tespih, bıçak, anahtarlık ve imitasyon ürünler çalarak izin kaybettirdi. İşyeri sahibi Recep Balcı, mallarının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyeri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polis, şüpheli olarak gözaltına aldığı Murat G.\'nin üzerinde çok sayıda tespih ele geçirdi. Sorgusunda tespihleri çalmadığını öne süren Murat G., \"İsimlerini bilmediğim 2 kişi bana satmam için tespih verdi. Sattığım tespih başına para alacağımı söylediler\" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Polis, şüphelinin daha sonra verdiği ifadenin ardından iki çuval içinde 535 tespih, 369 yüzük, 395 bıçak, 29 anahtarlık ve çeşitli süs eşyasını bularak sahibine teslim etti. Hırsızlık şüphelisi sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.