(Görüntülü Haber) Teslim olan PKK'lılar anlattı: Bu kış ölmeseler, gelecek kış mutlaka ölürler

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valiliği, bir süre önce pişmanlık duyarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK\'lı teröristin konuşmalarına ait video görüntülerini medya kuruluşları ile paylaştı. İtirafçı olan PKK\'lılar, terör örgütününün erzak ve cephane sıkıntısı çektiğini, bunun da örgüt mensupları arasında psikolojik sıkıntıya yol açtığını belirterek, \"Son zamanlarda yapılan operasyonlarda her bölgede, her alanda ciddi anlamda kayıplar var. Üst düzey kayıplar da oluyordu, mesela saha komutanları, bölge sorumlularının da içinde olduğu cok sayıda kayıplar oldu. Bunlar devam ediyor, bu kış ölmeseler gelecek kış mutlaka ölürler\" dedi. Diyarbakır Valiliği tarafından paylaşılan görüntülerde konuşan ve yüzü mozaiklenerek kapatılmış 2 itirafçı terörist, pişman oldukları için güvenlik güçlerine teslim olduklarını belirterek, örgüt içerisindeki diğer örgüt mensuplarına da teslim olmaları yönünde çağrı yapıyor. \'YANİ YAŞAMAKTAN ÇOK ÖLÜME DAHA YAKIN İNSANLAR ORADA\' İlk videoda konuşan PKK\'lı, \"Gerçekleri kimse görmüyor kolay kolay. Sadece korkudan örgütü seviyor gibi görünüyor. Ya da korktuğu için bir şey demiyor. Tehdit ediliyor. Her an ölümle karşı karşıya. Yani yaşamaktan çok ölüme daha yakın insanlar orda. En son denk geldi gittim ama şimdi eskisi gibi değil. Bir şekilde yolunu bulup kaçtım. Kaçtığımı bilseler büyük ihtimalle öldürürler. Ben denk gelmedim ama benim gibi kaçanları öldürdüklerini duydum. Kaçanı \'vururuz\' diyorlar. Oradaki hayat istenildiği gibi değil, görüldüğü gibi değil. Algı operasyonu filan yapılıyor. İşte ateşin üzerinden atlamalar filan sadece televizyonlar için yapılıyor. Son zamanlarda yapılan kayıplar çok oldu. Kendileri de direk bunu yansıtıyor, gizlemiyor artık. Mesela dağlarda bir çok şifresiz dinlemeler yapılıyor, \'bizimkiler ölüyor\' diye. Erzak ve su sıkıntısı, cephane her şey sıkıntı olunca ordaki kişiler psikolojik sıkıntı yaşıyor. Söyledikleriyle gerçekler aynı değli, örtüşmüyor birbirinden çok uzak. Gerçekleri kimse görmüyor\" dedi. \'HALK DESTEĞİ KESİLDİ, KATILIM SIFIR\' Terör ögürütünün daha çok ABD ve NATO ile Avrupa ülkelerinin hizmetinde olduğunu belirten ikinci PKK\'lı ise son operasyonlarda örgütün, bölge ve saha sorumlularının da aralarında bulunduğu çok ciddi kayıplar verdiğini söyledi. Halk desteğinin de kesildiğini ve örgüte katılımların sıfır denecek kadar az olduğunu kaydeden ikinci PKK\'lı, şöyle konuştu: \"Örgütün Kürtler için değil daha çok ABD, NATO ve Avrupa ülkelerinin hizmetinde olduğunu düşünüyorum. Aslında Kürtler için bir şey olmadığını gördüm. Daha çok ciddi anlamda soğudum örgütten. O yüzden katıldığıma pişman oldum. İnternet üzerindeki propagandalardan etkilendim, özgürlük filan olduğunu, rahatlık olduğunu gördüm videolarda ama kesinlikle öyle değil. Orda devlet çok kötü tanıtılıyor. Askerin sürekli işkence yaptığını, teslim olanlara işkence olduğunu, hatta ölümlerin olduğunu söylüyor. Fakat bu tamamen yalandır. Son zamanlarda yapılan operasyonlarda her bölgede, her alanda ciddi anlamda kayıplar veriyor örgüt. Üst düzey kayıplar da oluyordu mesela, saha komutanları, bölge sorumlularının da içinde olduğu cok sayıda kayıplar oldu. Bunlar devam ediyor, bu kış ölmeseler gelecek kış mutlaka ölürler. Yani çok sayıda kayıp veriyorlar. Halk desteği şu dönemde kesilmiş, katılımlar da sıfır denecek kadar azdır. örgüte olan gençlerin, eğer mesela ciddi bir olaylara karışmamışsa, pişmanlarsa teslim olmaları onların lehinedir.\"