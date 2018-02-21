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(Görüntülü Haber) Teröristlerin akıl almaz bombalı tuzakları ortaya çıktı

Taylan YILDIRIM/REYHANLI (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin operasyonlarıyla 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında ele geçirilen Afrin'e bağlı köylerde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı pa

21 Şubat 2018 16:19

Taylan YILDIRIM/REYHANLI (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin operasyonlarıyla \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında ele geçirilen Afrin\'e bağlı köylerde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ortaya çıktı. TSK tarafından 20 Ocak\'ta, Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile bölgedeki birçok köy teröristlerden arındırıldı. Ele geçirilen köylerde, teröristlerin akıl almaz yöntemlerle tuzakladıkları el yapımı patlayıcılar tespit edildi. Teröristlerin, patlayıcıları, evlerin içine ya da farklı bölgelerdeki direk altlarına ve yollara tuzakladığı görüldü. HALININ ALTINDA BOMBA TUZAĞI TSK birlikleri ile ÖSO güçlerinin harekat kapsamında girdiği Cinderes bölgesindeki köylerden birinde, evin girişindeki halının altına tuzaklanan patlayıcının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerden, evin farklı noktalarına yerleştirilen patlayıcıların, kabloyla birbirine bağlandığı saptandı. Tuzaklamanın ise kapıdan içeri girilip, halıya basıldığı anda devreye girecek şekilde hazırlandığı belirlendi.

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