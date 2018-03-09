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(Görüntülü Haber) Teröristlerden temizlenen köydeki Suriyelilere insani yardım

İbrahim MAŞE- Yılmaz BEZGİN/SURİYE, (DHA) - 'ZEYTİN Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes beldesine bağlı Deyr Ballut köyünde yaşayanlar, askeri doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirildi

09 Mart 2018 19:20

İbrahim MAŞE- Yılmaz BEZGİN/SURİYE, (DHA) - \'ZEYTİN Dalı Harekatı\' ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye\'nin Afrin kırsalındaki Cinderes beldesine bağlı Deyr Ballut köyünde yaşayanlar, askeri doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Türk Kızılayı\'ndan köylülere insani yardım yapıldı. Türkiye\'ye roketlerin ateşlendiği Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Cinderes bölgesinde bulunan, TSK birlikleri ile ÖSO güçlerinin operasyonuyla teröristlerden temizlenen köyde yaşayanlara, Türk Kızılayı\'nca insani yardım yapıldı. Merkezde bulunan bir evin revire çevrilen odasında askeri doktorlar, köylüleri sağlık taramasından geçirdi. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenip, hasta olanlara ilaçlarını kendi elleriyle içiren doktorlar, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Muayene olan hastalara ilaçları temin edildikten sonra insanı yardımların dağıtımına geçildi. Köy muhtarının hazırladığı listeye göre, ismi okunarak, çağırılan savaş mağdurlarına yardım kolileri verildi. Türk askerinin köyü teröristlerden temizlemesiyle rahat nefes aldıklarını belirten Esma Katib, \"Mutluluktan ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Türk ordusu, Türk askeri buraya geldikten sonra kendimizi güvende hissediyoruz. Artık burada çok güvendeyiz. Sağ olsunlar, şu an yardımlar, bize ulaştırılıyor. Çok mutluyuz. Allah, Türkiye\'den, askerlerden razı olsun\'\' dedi. Köyün teröristlerden temizlenmesiyle evlerine dönenlere belli aralıklarla insani yardımların sürdürüleceği belirtildi.

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