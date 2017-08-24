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(Görüntülü Haber) TERÖRİSTLER 7 HEKTARI YAKTI

HATAY'ın Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'nda güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı bölgede, terör örgütü PKK üyelerinin çıkardığı orman yangını 7 hektar makilik alana zarar verdi

24 Ağustos 2017 13:10

HATAY\'ın Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalı Amanos Dağları\'nda güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı bölgede, terör örgütü PKK üyelerinin çıkardığı orman yangını 7 hektar makilik alana zarar verdi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı timler ile teröristler arasında, dün öğle saatlerinde yaşanan sıcak temasın ardından teröristler kaçmak için bölgede yangın çıkardı. Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü iki farklı noktada 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer ve 50 yer işçisi ile yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları ile güvenlik güçlerinin kaçan teröristlerin yakalanması başlattığı operasyon devam ediyor. Görüntü Dökümü ------------------------ - Helikopterin yangını söndürme çalışması - Ormandan genel görüntü SÜRE:31\" BOYUT:32 MB Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK/HATAY,(DHA)

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