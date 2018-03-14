(Görüntülü Haber) Terörist grubun tespit edildiğ evi Türk jetleri böyle bombaladı

İrfan SAPMAZ (Suriye) (DHA) Zeytin Dalı Harakekatı kapsamında Afrin\'in yakınlarındaki Kocakarin Köyü\'ne önceki gün düzenlenen ve sabah başlayıp akşam sona eren şiddetli çatışmalara sahne olan operasyondan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Görüntülerde, bir grup teröristin tespit edildiği evin TSK savaş uçakları tarafından vurulduğu anlar yer alıyor. Afrin\'e yönelik kıskaç her geçen gün daraltılırken, bu merkezin etrafındaki köyler de tek tek alınıyor. Bazı köylerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Afrin yakınlarındaki Kocakarin Köyü de böyle bir çatışmanın ardından teröristlerden temizlenirken, sivillerin günler öncesinden köyü boşalttığı öğrenildi. Operasyonda yaşanan sıcak görüntüler de DHA Muhabiri İrfan Sapmaz\'ın kamerasına yansırken, bir grup teröristin tespit edildiği ve TSK jetleri tarafından vurulan evin yerle bir edildiği anlar da görüntülerde yer aldı. Önceki gün sabahın erken saatlerinden itibaren Kocakarin Köyü\'ndeki terörist unsurları havadan ve karadan ateş altına alan TSK, ÖSO güçlerinin köye girişinin önünü açtı. ÖSO güçleri kuşatma altına alınan köye girerken, Livai Şimal Grubu ile birlikte bazı gruplar da köye doğru hareket etti. Gün boyunca yaşanan şiddetli çatışmaların ardından köy içerisinde bir evde tespit edilen teröristlere, Raco\'da olduğu gibi son darbe Türk savaş uçaklarından geldi. Livai Şimal Grubu Komutanları Ebu Cafer ve Abdullah Halil Kacakarin, operasyon için bölgede hazır bulunan TSK Komando Birlikleri\'nden yardım istedi. İrtibat sağlanan Türk savaş uçaklarına, teröristlerin bulunduğu evin koordinatları bildirildi. ÖSO birliklerinin, içindeki terörist unsurlarla çatışmaya girilen bu evin çevresinden uzaklaşarak bir zeytinlik alanında mevzilenmesi ile hava bombardımanı başladı. Teröristlerin bombalanmasının ardından ÖSO güçleri yeniden köye girerek başka terörist grup bulunup bulunmadığını tespit etmeye çalıştı. Türk Komando Birlikleri de; mayın, el yapımı bomba ve bubi tuzaklarına karşı eğitimli köpeklerin de yardımı ile köyde çalışma yaptı. Kısa bir süre sonra ise tüm teröristler etkisiz hale getirildi ve köy tamamen özgürleştirildi.