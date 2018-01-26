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(Görüntülü Haber) Teröre, 2 bin 300 rakımlı zirvede Türk bayraklı protesto

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Kayak Kulübü üyeleri, terörü protesto etmek ve TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 3 bin 176 rakımlı Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki kulüp binası önünde hilal oluşturup, Türk bay

26 Ocak 2018 15:37

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Kayak Kulübü üyeleri, terörü protesto etmek ve TSK\'nın Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 3 bin 176 rakımlı Palandöken\'in 2 bin 300 rakımındaki kulüp binası önünde hilal oluşturup, Türk bayrağı salladı.

Kentin köklü kayak kulüplerinden Erzurum Kayak Kulübü üyeleri tarafından terör protesto edilerek, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek verildi. Palandöken\'in 2 bin 300 rakımındaki kulüp binası önünde toplanan sporcular, hilal oluşturup, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarını salladı. Daha sonra piste çıkan sporcular, tek sıra halinde ellerindeki Türk bayraklarıyla kaydı. Etkinliği görenler de alkışladığı sporculara destek verdi. Sporculardan Yasin Eren Doğan, Arif Nihat Asya\'nın \'Bayrak\' şiirini okudu.

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil ise kalplerinin Mehmetçik ile olduğunu belirterek, \"Afrin\'deki kahraman Türk askerlerimize, Erzurum\'un Palandöken dağlarından selam ve destek gönderdik. Erzurum Kayak Kulübü\'nün tüm sporcuları, yönetim kurulu üyeleri ve kayak öğretmenlerimizle birlikte kahraman Türk askerlerimize \'Sizinleyiz\' mesajı gönderdik. Kalbimiz, duygularımız onlarla beraber. Onlar, ülkemizi sınır ötesinde temsil ederken, biz de Palandöken\'in zirvesinden manevi desteğimizi verdik. Kulüp olarak kazandığımız tüm madalyaları da onlara armağan ediyoruz. Allah, yar ve yardımcıları olsun\" diye konuştu.
 

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