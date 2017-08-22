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(Görüntülü Haber) Terörden kaçan aile, fındık toplayarak geçimini sağlıyor -1

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce), (DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde terör olayları nedeniyle evleri hasar gören ve TIR'ları yakılan Uca ailesi yüzlerce kilometre uzaklıktan Düzce'nin Akçakoca ilçesi'ne gelerek fındık toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışıy

22 Ağustos 2017 14:53

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce), (DHA) - ŞIRNAK\'ın Cizre İlçesi\'nde terör olayları nedeniyle evleri hasar gören ve TIR\'ları yakılan Uca ailesi yüzlerce kilometre uzaklıktan Düzce\'nin Akçakoca ilçesi\'ne gelerek fındık toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Cizre\'de oturan Uca Ailesi\'nin 2015 yılında ilçede yaşanan terör olaylarında evleri hasar görürken İsmail Uca\'nın evin geçimini sağlamak için kullandığı TIR\'da terör örgütü üyeleri tarafından yakıldı. Uca çifti ilçede terör örgütü üyelerinin hendekler kazması ve çıkan çatışmalar nedeniyle 8 çocuğunu da alarak evlerini ve ilçeyi terk etmek zorunda kaldı. Uca ailesi Malatya\'ya kayısı, Akçakoca\'ya fındık ve Niğde\'ye de patates toplamaya giderek geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Evlerinden hiç bir şey alamadan çıktıklarını belirten Yıldız Uca, şöyle dedi: \"Evimiz ilçede tank taburunun karşısındaydı. Çatışmalar olduğu için apar topar evimizi terk etmek zorunda kaldık. İlk önce Van\'da bulunan akrabalarımızın yanına gittik. Döndüğümüzde evimiz harabeye dönmüş tanınmayacak haldeydi. Eşimin TIR\'ını yaktılar. İşsiz kalınca buralara fındık toplamaya gelmek zorunda kaldık. Tank, topların sesleri altında psikolojimiz bozuldu. Zor günler geçirdik. Bizler ekmek parası için buralara çalışmaya geldik. Malatya\'ya kayısı, buraya fındık ve Niğde\'ye de patates toplamaya giderek geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. İki yıldır çocuklarımızla diyar diyar gezip para kazanmaya çalışıyoruz.\"

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