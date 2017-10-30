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(Görüntülü Haber) 'Terör' ve 'köktendincilik' protestosu için 7 aydır yolda

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) - TERÖRÜ ve köktendinciliği protosto etmek için İsveç'ten 3 tekerlekli bisikletiyle 7 ay önce yola çıkan İran asıllı Kamran Ghaderi; Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Yunani

30 Ekim 2017 16:22

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) - TERÖRÜ ve köktendinciliği protosto etmek için İsveç\'ten 3 tekerlekli bisikletiyle 7 ay önce yola çıkan İran asıllı Kamran Ghaderi; Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Yunanistan\'dan sonra geldiği Türkiye\'de, Elazığ\'ın Karakoçan İlçesi\'nde mola verdi. İran asıllı İsveçli aktivist 47 yaşındaki Kamran Ghaderi, 3 tekerlekli bisikletiyle 7 ay önce İsveç\'ten yola çıktığını belirterek, İran\'ın Şiraz şehrine gitmeyi hedeflediğini söyledi. Bu yolculuk için 2 yıl hazırlık yaptığını anlatan evli ve 2 çocuk babası Ghaderi, \"47 yaşındayım, İranlıyım; ancak 32 yıldır İsveç’te yaşıyorum. İsveç’ten İran\'a yürüyerek, gitmeye karar verdim. Bunu İran’daki insan hakları ve İran vatandaşları için yapıyorum. Yürüyüşüme İran’ın yeni yılı olan 20 Mart\'ta başladım. İsveç, Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya ve Macaristan üzerinden Sırbistan sınırına geldim; ancak İran pasaportum geçerli olmadığı için sınırı geçemedim. Oradan İtalya’ya geçerek, Bari’ye ulaştım. Bari’den gemiyle Yunanistan’ın Patra şehrine geldim. Yunanistan’dan ise Edirne üzerinden İstanbul ve Ankara’yı geçerek, İran yolculuğuma devam ediyorum\" diye konuştu. Yükü 100-120 kilo olduğu için yokuşları inip, çıkarken zorlandığını, geceleri zaman zaman çadır kuracak yer bulamadığını da belirten Ghaderi, şunları söyledi: \"Bu yolculuğun en zor yanı, rahatça dinlenmek. Türkiye, çok güzel. Genel olarak yolculuğumdan çok memnunum. Bir çadırım var; ama haftada bir kere temizlenmek için otelde kalıyorum. Her akşam, \'Bu gece nerede kalacağım\' diye düşünüyorum; ama her şey güzel. Bu yolculuk için iki yıl hazırlandım ve bu yürüşüyü sevgiyle gerçekleştiriyorum. Önce İran sınırından geçip, İran’ın Şiraz şehrine gideceğim. Barış için yalnızca İslami değil; her türlü teröre ve köktendinciliğe karşı protesto için İran’daki ve diğer Müslümanlar\'ın haklarını savunmak için yürüyüşe başladım. 7 aydır yürüyorum. Yürümeye devam edeceğim. Çadır kurarak, konaklıyorum. Her gün yeni insanlarla tanışıyorum. Onlardan yardım alıyorum.\" Elazığ\'ın Karakoçan İlçesi\'nde dinlenen Ghaderi, molanın ardından bisikletinde İran\'ın eski bayrağıyla Türk ve İsveç bayraklarını dalgalandırarak, İran\'a gitmek üzere yola devam etti.

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