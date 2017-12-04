(Görüntülü Haber) Terör saldırısı ihtimaliyle aranan sahte plakalı otomobil, Adana'da ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ANKARA\'da, jandarma tarafından terör olaylarında kullanılabileceği ihtimaliyle aranan sahte plakalı otomobil, Adana\'da ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Başkentte terör saldırısında kullanılma ihtimaliyle aranan ve 34 ADC 150 sahte plakayı kullanan otomobil, bugün sabah saatlerinde Adana Oto Galericiler Sitesi\'ne giriş yaparken, plaka kayıt sistemi tarafından görüntülendi. Bu gelişme üzerine harekete geçen polis, Hasan A. yönetimindeki otomobili, kısa sürede ele geçirdi. Otomobilin sahte olduğu anlaşılan plakasının gerçeğinin ise bir başka araçta kullanıldığı saptandı. Gözaltına alınan Hasan A., plakayı internet üzerinden satın aldığını ileri sürdü. Soruşturma başlatıldı.