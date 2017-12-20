(Görüntülü Haber) Termal otel çalışanlarından maaş eylemi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki 4 yıldızlı termal otelin çalışanları, maaşlarını alamadıklarını ileri sürüp, eylem yaptı. Otel yöneticisinden maaşlarını isteyen işçilerden biri yaşanan tartışma sonrası jandarma tarafından uzaklaştırıldı. Fenalık geçiren bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pamukkale ilçesi Yukarışamlı Mahallesi\'ndeki 4 yıldızlı termal otelde 2 aylık maaşlarını alamadıklarını, sigortasız çalıştırıldıklarını ve toplu olarak işten çıkarıldıklarını iddia eden yaklaşık 30 işçi, otel önünde toplanarak eylem yaptı. Otel yetkililerinin maaşlarını ödemediklerini, kendilerinin bu nedenle ev kiralarını ve diğer borçlarını ödeyemediklerini belirten işçiler, alacaklarını istedi. Otelde daha önce gece müdürü olarak çalışan Süleyman Kortak, diğer çalışanlar adına açıklama yaptı. Kortak, otelden 2 aylık maaşlarını alamadıklarını, mağdur olduklarını belirterek, \"Otel yetkilileri bizimle görüşmüyor, bizi sürekli kandırıyorlar. 80 çalışanın işine son verildi. 2 aylık alacağımız için uğraşıyoruz. Hiçbir gerekçe göstermeden çıkışımız verildi. Savcılık dahil, gerekli her yere başvurduk, hiçbir sonuç çıkmadı. Alacaklarımızı sürekli ödeyeceklerini söyleyip, bizi kandırıyorlar. Kiralarımızı ödeyemez, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik\" dedi. Tahir Akan ise mutfakta aşçı olarak çalıştığını belirterek, \"İlk çalıştığım ayın maaşını zorla aldım. Ancak sonrakileri alamadım, sürekli oyaladılar. Geçen Eylül ayında toplu olarak bize söylenmeden çıkışımız verildi. Borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Mağdur durumdayız\" dedi. \'FENAŞAN BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI\' İşçilerin yaklaşık 300 kişinin konakladığı otel önündeki eylemi sırasında jandarma, tedbir amacıyla geniş güvenlik önlemi aldı. Kızgın işçileri jandarma sakinleştirmeye çalıştı. Jandarmanın gelmesi üzerine otelde koordinatör olarak çalışan Kamuran Eryılmaz, işçilerin yanına geldi. İşçilerden Tahir Akan, koordinatör Eryılmaz\'dan maaşının ödenmesini istedi. Eryılmaz ile Akan arasındaki tartışma büyüyünce araya jandarma ekipleri araya girdi. Otel önünden jandarma tarafından uzaklaştırılan ve daha önce kalp krizi geçirdiği öğrenilen Akan\'ın fenalaşması üzerine otele ambulans çağrıldı. Otel önünde eylem yapan işçilere jandarma ekiplerinin arasından seslenen koordinatör Kamuran Eryılmaz, aralık ayındaki 15 günlük ücretlerinin ödeneceğini, ancak daha önceki maaşlarının kendileriyle ilgisinin olmadığını söyledi. Otelin işletmecisinin değiştiğini belirten Eryılmaz, işçilere alacakları maaşların kendileriyle ilgili olmadığını ifade etti. Bunun üzerine işçiler Eryılmaz\'a tepki gösterdi. İşçiler hukuki yollara başvuracaklarını belirterek otelin önünden olaysız ayrıldı. İşçilerin iki aylık maaş alacaklarının kişi başına toplam 3 bin ile 6 bin lira arasında değiştiği öğrenildi.