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(Görüntülü Haber) Tepeden kopan kayalar garajın üstüne düştü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'ün Kızılcaören Köyü'nde heyelan nedeniyle kopan taş ve kayalar garajın üzerine düşerek hasar verdi

10 Mart 2018 02:07

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK\'ün Kızılcaören Köyü\'nde heyelan nedeniyle kopan taş ve kayalar garajın üzerine düşerek hasar verdi. Tepedeki diğer kayalar ise köylülerin korkulu rüyası oldu.

Karabük Kızılcaören Köyü\'nde yağışlarla birlikte köyün üst kısmındaki tepede bulunan su deposundaki kaçaktan akan sular aşağıya, köyün iç kısımlarına doğru akmaya başladı. Tepede yumuşayan toprak nedeniyle heyelan meydana geldi. Kopan 2 dev kaya ve taş parçaları tarım aletlerinin bulunduğu garajın üstüne düşerek zarar verdi. Köylülerin haber vermesiyle bölgeye gelen AFAD ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde heyelana köyün su deposunda kaçağın neden olduğu tespit edildi. İl Özel İdare Müdürlüğü aranılarak gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

40 haneli köyün muhtarı Sebahattin Biçim, \'\'Köylüler burada sıkıntıda. Hayvanları ve evleri burada. İlerleyen günlerde evlere de gelebilir. Evlerde zarar görebilir. Köylülerimiz evlerinde huzurlu yatamayacaklar. Buranın bir an önce iyileştirilmesini istiyoruz\'\' dedi.

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