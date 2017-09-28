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(Görüntülü Haber) Teneffüste öğrencileri arı soktu

BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde, teneffüse çıkan 8 öğrenci ile müdür yardımcısını, okul bahçesinde yuva yapan arılar soktu

28 Eylül 2017 19:25

BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, teneffüse çıkan 8 öğrenci ile müdür yardımcısını, okul bahçesinde yuva yapan arılar soktu. Hastaneye kaldırılan müdür yardımcısı ve öğrencilere müdahalede bulunuldu. Başiskele Kartonsan İlkokulu\'nda teneffüse çıkan öğrenciler arasında bulunan 8 öğrenci, okul bahçesi içerisinde yuva yapan arıların saldırısına uğradı. Müdür yardımcısı öğrencilerin bağırışlarını duyarak yanlarına koştu. Arılar müdür yardımcısını da soktu. Okuldaki idarecilerin haber vermesi üzerine okula gelen 112 Acil ekibi 2 öğrenciyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne, müdür yardımcısı ve 6 öğrenciyi ise özel bir hastaneye kaldırdı. Okula gelen itfaiye ekibi arıların bulunduğu yuvayı toprak örterek kapattı. Öğrencilerin arı kovanını düşürdüğünü söyleyen bir öğrenci, \"Teneffüse çıkmıştık. Çocuklar arı kovanını düşürdü. Etrafımızı arılar bastı sonra ve bizi soktular\" dedi.

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