(Görüntülü Haber) TEM'de TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’dan geçen TEM \'de TIR’ın arkadan çarptığı otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında TEM\'in Elmalık Mevkii\'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İsa Eruslu yönetimindeki kereste yüklü 16 KLY 40 plakalı TIR, önde giden Baykurt Güner yönetimindeki 34 TG 9873 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan araçtaki 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Arkada oturan Fatma Özçelik’in öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü Baykurt, Birgül ve Neşet Güner ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Fatma Özçelik’in cesedi de Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.