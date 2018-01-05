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(Görüntülü Haber) TEM'de ters yöne giren otomobille kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, TEM yolunda ters yöne girip, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Kama, yaralandı

05 Ocak 2018 13:13

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, TEM yolunda ters yöne girip, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Kama, yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında, TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Adil Küçükhüseyin (55) yönetimindeki 06 AY 7192 plakalı kamyon, dinlenme tesisinden çıkarak, ters şeritte giden Mustafa Kama\'nın (71) kullandığı 06 DJ 1903 plakalı otomobille orta şeritte çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen ve motoru yola savrulan otomobilin sürücüsü Kama yaralandı. Kama, ihbarla bölgeye gelen 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Adil Küçükhüseyin ise \"Ters yöne girmiş. Sol tarafımda araç olunca kaçamadım\" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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