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(Görüntülü Haber) TEM'de koyunlara çarpan 6 araçta hasar oluştu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Kaynaşlı İlçesi’nde otlarken TEM otoyoluna fırlayan 4 koyun, peş peşe 6 otomobilin çarpması sonucu telef oldu

08 Ekim 2017 12:02

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Kaynaşlı İlçesi’nde otlarken TEM otoyoluna fırlayan 4 koyun, peş peşe 6 otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Merada otlayan koyun sürüsünden 4\'ü, aniden yola fırladı. Bu sırada Ankara’dan İstanbul yönüne giden 6 otomobil, peş peşe koyunlara çarptı. Koyunlar telef olurken, araçlarda maddi hasar oluştu. Telef olan koyunlar, Karayolları ekipleri tarafından yol kenarına alındı. Trafik ekipleri de kazadan yara almadan kurtulan sürücülere kaza tutanağı tutulması konusunda yardım etti. Sürücüler, hayvanların yola çıkmaması için önlem alınması gerektiğini belirterek tepti gösterdi. Koyunların kulak küpelerinden kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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