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(Görüntülü Haber) TEM'de kereste yüklü TIR'ın lastikleri yandı

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/ BOLU,(DHA)- TEM'in Bolu kesiminde hareket halindeyken lastikleri tutuşan TIR'ın sürücüsü 49 yaşındaki Ercan Biçer, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevlerin dorsede yüklü keresteye sıçramasını önledi

23 Eylül 2017 21:19

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/ BOLU,(DHA)- TEM\'in Bolu kesiminde hareket halindeyken lastikleri tutuşan TIR\'ın sürücüsü 49 yaşındaki Ercan Biçer, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevlerin dorsede yüklü keresteye sıçramasını önledi. Yangın, saat 14.00 sıralarında TEM\'deki Abant Gişeleri\'ne 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Kocaeli\'nin Dilova İlçesi\'nden aldığı keresteyle Ankara\'ya giden Ercan Biçer\'in kullandığı 71 BD 785 plakalı TIR\'ın arka lastikleri tutuştu. Aynadan durumu fark eden sürücü, emniyet şeridinde durup çekiciyi dorseden ayırdı. Ercan Biçer, daha sonra araçtaki yangın söndürme tüpüyle lastiklerdeki yangına müdahale etti. Bu sırada diğer sürücülerin haber vermesiyle itfaiye ekibi de geldi. Sürücünün ve itfaiyenin çalışmasıyla yangın dorsede yüklü keresteye sıçramadan söndürüldü. İtfaiyenin çalışması sırasında yol kısa süre ulaşıma kapatıldı. Çalışmanın tamamlanması ardından yol yeniden açıldı. Biçer, seyir halindeyken dumanları fark ettiğini söyleyerek, \"Dumanları fark edince aracı sağa çektim. Sonra da lastikler gümleyerek yanmaya başladı. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim. İtfaiye de çabuk geldi. Keresteye sıçramadan söndürdük çok şükür\" dedi.

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