(Görüntülü Haber) TEM'de faciaya ramak kala (2)

İstanbul,(DHA) SULTANBEYLİ\'DE virajı alamayan bir TIR yan yattı. TEM Otoyoluna devrilme tehlikesi olan TIR nedeniyle TEM bağlantı yolunun tamamı ile TEM otoyolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet Çelik idaresindeki 41 UF 037 plakalı TIR, TEM otoyoluna dönüşte virajı alamadı. Yan yatan TIR\'daki sürücü çıkarak durumu polise haber verdi. TEM bağlantı yolu tamamen trafiğe kapatıldı. TIR\'ın devrilme ihtimali nedeniyle de TEM otoyolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 1,5 saat sürdü. TIR\'ın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.