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(Görüntülü Haber) TEM'de bitkisel yağ yüklü tankerin çekicisi yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM yolunda İstanbul'dan Ankara yönüne seyir halindeyken motor kısmı alev alan bitkisel yağ yüklü tankerin çekicisi yanarak kullanılmaz hale geldi

30 Ekim 2017 15:16

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, TEM yolunda İstanbul\'dan Ankara yönüne seyir halindeyken motor kısmı alev alan bitkisel yağ yüklü tankerin çekicisi yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından, yaklaşık 40 dakika kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı. Ankara yönüne giden Mehmet Kaya yönetimindeki 27 DE 651 plakalı bitkisel yağ taşıyan tankerin ön tarafındaki motor kısmında, saat 10.30 sıralarında TEM\'in Gümüşova Rampları mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, emniyet şeridinde aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Çekiciyi tamamen saran alevler, itfaiyenin çalışması sonucu arkada bulunan yağ yüklü tankere sıçramadan söndürüldü. Çalışma nedeniyle TEM\'in Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yangının tamamen söndürülmesi ve çalışmanın tamamlanması ardından, yaklaşık 40 dakika kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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