(Görüntülü Haber) Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk: "Bu kadar atacağımızı düşünmüyorduk"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 6-1 mağlup ettikleri Trabzonspor maçının ardından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Okan Buruk, maçın ardından yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu:



\"Maç öncesi gol atacağımızı düşünüyorduk ama bu kadar atacağımızı düşünmüyorduk. Önde hızlı oyuncularımız vardı. Rakimiz de açıkları vardı, önceki maçlarda gol yiyen bir takımdı. 3-1 olduktan sonra rakip belki üzerimizde baskı oluşturur diye düşünürken 4\'üncü golü bulduk. Oyuncular iyi niyetli. Trabzonspor oyuncuları da iyi niyetli. Oyun bize döndü. Trabzonspor karşısında 6-1 gibi inanılmaz bir sonuç aldık. Maçta sona kadar oyuncularımız konsantrasyonlarını bozmadılar. Vücut, ayak, beyinlerini, her şeyini ortaya koydular. Bu da galibiyeti getirdi. Özellikle savunmada çok iyi işler yaptık. Caner ve Mustafa inanılmaz oynadı. Tüm oyuncularımızı kutluyorum ve Trabzonspor\'a da kalan maçlarında başarılar diliyoruz.\"