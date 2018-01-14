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(Görüntülü Haber) Telefonla görüşmek için karlı yüksek tepelere kulübe kurdular

BİNGÖL (DHA) Telefonla görüşmek için karlı yüksek tepelere kulübe kurdular BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine 35 kilometre mesafede bulunan Hasanova köyüne bağlı 125 nüfuslu Burmataş, cep telefonu görüşmelerini büyük riskleri göze alarak gerçekleştiriyor

14 Ocak 2018 12:53

BİNGÖL (DHA) Telefonla görüşmek için karlı yüksek tepelere kulübe kurdular BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesine 35 kilometre mesafede bulunan Hasanova köyüne bağlı 125 nüfuslu Burmataş, cep telefonu görüşmelerini büyük riskleri göze alarak gerçekleştiriyor. Köy içinde şebeke çekmediği için köyün etrafındaki yüksek tepelere çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve kurt saldırısı riskine karşılık yüksek tepelerde kurdukları kulubelere girerek, cep telefonu görüşmelerini burada gerçekleştiriyor.

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