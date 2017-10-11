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(Görüntülü Haber) Telefonla dolandırıcılıktan aranan şüpheli, İstanbul'da yakalandı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'da kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan 2 şüpheliden firarda olan 36 yaşındaki M

11 Ekim 2017 20:05

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA\'da kendilerini \'polis\' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan 2 şüpheliden firarda olan 36 yaşındaki M.Ş.B., İstanbul\'da yakalandı. Olay, geçen hafta Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi\'ndeki Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Kendilerini \'polis\' olarak tanıtan dolandırıcılar, \'Kimliğiniz kuyumcu soygununda kullanılmış, soygun sırasında cinayet de işlenmiş\' yalanıyla 72 yaşındaki G.K.\'yı aradı. Dolandırıcılar, \'Evinizdeki altın ve paraların soygunda çalınanlar olup olmadığını tespit etmek için karşılaştırma yapacağız. Vereceğimiz adreste polis arkadaşımız sizi bekliyor, ona teslim edin\' diyerek, G.K.\'dan hesabındaki 15 bin Euro\'yu çekmesini istedi. Bunun üzerine G.K., bankadan çektiği parayı buluşma noktasına gelerek, kendisini bekleyen dolandırıcılara teslim etti. Daha sonra telefonla kendisini arayan kişilere ulaşmak isteyen G.K., cevap alamadı. G.K.\'nın durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden şüphelileri tespit etti. Kameralardan, şüphelilerin 20 yaşındaki N.O. ve 36 yaşındaki M.S.B. olduğu belirlendi. Polis, N.O.\'yu evine gözaltına aldı. Şüphelilerin, benzer şekilde E. H. ile eşi Ş.H.\'nin 120 bin TL parasını dolandırıldığı tespit edilirken, iki ayrı olayın dosyası birleştirildi. İSTANBUL\'DA YAKALANDI Şüpheli N.O., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şüpheli M.S.B.\'yi arama çalışmalarını sürdürdü. İstanbul’da, adliyeye bir başka olay nedeniyle giden şüpheli M.S.B., polis ekiplerinin dikkatiyle yakalandı. M.S.B., Cumhuriyet savcısının talimatıyla Bursa’ya getirilirken, öğle saatlerinde Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin sorgusunun ardından dolandırılan toplam miktarın, yaklaşık 180 bin TL olduğu öğrenildi.

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