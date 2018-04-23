(Görüntülü Haber) Telefonla dolandırıcılık çetesinin ikna yöntemi sesli mesajdan çıktı

Çağlar ÖZTÜRK- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen ve 49 kişinin tutuklandığı \'Son Alo\' operasyonunda şüphelinin cep telefonundan çete üyeleriyle aralarındaki anlaşmayı ve talimatları içeren 130 sesli mesaja ulaşıldı. Bir mesajda şüphelinin, \"Kameralı yerde işi alamadığın zaman isterse 1 trilyon olsun sana kimse bir şey diyemez\" diye ikna edilmeye çalışılması dikkat çekti.



Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 5 Nisan\'da \'Son Alo\' ismini verdiği operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa\'da 73 adrese şafak operasyonu düzenledi. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de yapılan aramalarda 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm fişek, 2 adet telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 adet sim kart, 3 adet pos makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para, 1 adet askeri kıyafet ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçirilen malzemeler arasında bulunan askeri üniforma ile jandarma bölgelerinde astsubay adayı kıyafetiyle dolaşan dolandırıcıların, ulaştıkları kişilere kendilerini jandarma olarak tanıttığı ve parayı almaya da bu kıyafetle gittiği belirlendi. Bu yöntemle dolandırıcıların köylerde çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi. Kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak aradıkları 252 kişiden 15\'inden 600 bin lira dolandırdığı saptanırken,



dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya 14 milyon 400 lira yatıran 237 kişinin parasını ise hesaplara bloke koydurarak kurtardı. Şüphelilerin 49\'u sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken 11\'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



130 SESLİ MESAJ SAPTANDI



Tutuklanan şüpheliler Yunus Gemci\'nin, Kemal Gözüaçık (40) ve henüz ismi tespit edilemeyen \'Çavuş\' lakaplı çete üyeleriyle aralarında geçen sesli mesaj görüşmelerine ulaşıldı. Saptanan 130 ses kaydı tek tek incelenip kayıt altına alındı. Çavuş lakaplı çete üyesi, şüpheli Yunus Gemci\'ye ilettiği sesli mesajda, kendisine telefon numarası gönderdiğini belirtip karşıdaki kişiyle iletişime geçmesini istiyor. Kemal Gözüaçık\'tan Yunus Gemci\'yi dolandırıcılık yapmaya ikna etmek için gönderdiği anlaşılan mesajda şu ifadeler olduğu belirlendi:



1 TRİLYON OLSA DA KİMSE BİR ŞEY DEMEZ



\"Kardeşim, \'Çavuş\' seninle gerekeni konuşmuştur. Ben 3 yıldır onun ağabeyi Mehmet ile çalışıyorum. O içeride (cezaevinde) şu an. Biz burada birçok iş yaptık. Benim adamımı polisler yakaladı. Şimdi o içeride. Haberlerde çıktı. Bunu belki duymuşsundur. Ben senin adını çok duydum. \'Çavuş\', senin cezaevinden çıktığını ve benimle buluşmanı istedi. Ben yüzde 10 komisyonla değil, yüzde 25 komisyonla çalışıyorum. Eğer tamam dersen adamlar yarın Adana\'ya yönelip çalışmaya başlayacak. Eğer gelirim dersen yarın Adana\'da buluşalım. Sen de içeriden çıkmışsın, durumları biliyorsun. Adamım benim kadar kazandığı halde onun için 12 bin lira avukat parası verdim. Sen tamam dersen kimseyle muhatap etmem. Yüzde 12.5 senin, yüzde 12.5 benim. Ne alırsak yarı yarıya. Kesinlikle risk yok. Bana iki gündür iş verdiler. Eve gir dediler, girmedim. Niye? Kamera olduğu için girmedim. Seni de göndermem. Kameralı yerde işi alamadığın zaman isterse 1 trilyon olsun sana kimse bir şey diyemez. Sana bir şey derlerse ağabeyi arayın dersin sonra da telefonu kapatırsın. Risk almadan yapacağız. Risk yok. Bu saatten sonra cezaevinde yatılmaz. Tamam dersen sabah erkenden Adana\'da buluşalım. Çavuşu aradım, onun da haberi var.\"



\'GÖRÜŞMELERİ TELEFONUNDAN SİL\'



Yunus Gemci de gönderdiği yanıtta, \"Tamam abi, bana her türlü uyar. Ben bu gece Adana\'ya otobüsle ya da motosikletle geçebilirim\" diyor.



Diğer çete üyelerinin kendisine güvendiğini aktaran Kemal Gözüaçık\'ın diğer mesajlarında şu ifadeler yer alıyor:



\"Hiç yanlış yapmadık. Adamlar bizi o yüzden istiyor. Benim elemanım yakalandı. Şimdi 14 dosyada 1 milyon 150 bin lira dolandırmaktan yargılanıyor. Kuruşu kuruşuna paralarını verdik. O yüzden bize güveniyorlar. Senin için de \'Çok sağlam. İsim vermedi, gitti yattı. Paramızı bize teslim etti\' dediler. Cezaevinden bana \'Çavuş\'un ağabeyi \'Kemal birini bulsun çalışsın\' diye haber yollamış. Sen de tamam diyorsun. Sabah Adana\'da buluşuruz. Kimse bize neden alamadığımızı soramaz. Biz ikimiz kafa dengi bir şekilde çalışacağız. Yarın Adana Otogarı civarında buluşuruz. Konuşmaların da hepsini silmeyi unutma.\"



Kemal Gözüaçık, telefonla görüştüğü şüphelilere mesajları da telefonundan silmesi konusunda sık sık uyarılarda bulması da dikkat çekti.