(Görüntülü Haber) Telefonda ablasından helallik isteyip, sır oldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 3 gün önce ablası Hacer Dokuyucu\'yu telefonla arayıp, \"Ben sizi çok üzdüm, hakkınızı helal edin\" dedikten sonra ortadan kaybolan Yahya Han Doğan (32) ormanlık alanda arandı.



Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde hasta bakıcı olarak çalışan Yahya Han Doğan, 15 Ocak\'ta Seyhan Baraj gölü üzerinde bulunun Çatalan Köprüsü\'ne geldi. Otomobilini park eden Doğan, ablası Hacer Dokuyucu\'yu arayıp, \"Ben sizi çok üzdüm, hakkınızı helal edin\" dedi. Cep telefonunun aracına bırakan Doğan\'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile, polise giderek Doğan\'ın bulunmasını istedi. İhbar üzerine polis, Yahya Han Doğan\'ın otomobilini Çatalan Köprüsü üzerinde terk edilmiş olarak buldu.



Doğan\'ın intihar ettiğini değerlendiren su altı polisleri, 3 gün boyunca baraj gölünde arama yaptı, ancak bir sonuç alamadı. Olay günü Doğan\'ın otomobilinin köprü üzerinden geçiş anını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler aramayı genişletti.



AİLESİ ORMANLIK ALANDA ARADI



Ailesi ise, Doğan\'ı ormanlık alanda aradı. Gözyaşları içinde kardeşinden bir iz bulmaya çalışan abla Hacer Dokuyucu, \" Neredesin Yahya, biz millete acırken aynı duruma biz düştük\" dedi. Çalıların arasında gözyaşı dökerek kayıp kardeşini arayan Dokuyucu güçlükle ayakta durdu. Kardeşini aramaktan yorgun düşen Eyüp Doğan ise, \" Kardeşimin ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz, ondan bir iz arıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz\" dedi.

