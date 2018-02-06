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(Görüntülü Haber) Telefona bakarken otomobilin altında kaldı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da telefonla konuşurken yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

06 Şubat 2018 19:34

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da telefonla konuşurken yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yayanın yaralandığı kaza anı ise mobese kameraları ile görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü ocak ayında kent merkezinde meydana gelen ve mobese kameraları tarafından kaydedilen trafik kazalarını basınla paylaştı. 17 Ocak\'ta akşam saatlerinde Halitpaşa Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya görülüyor. Elindeki telefona bakarak yürüyen genç, yolun karşısına geçtiği sırada görüşme yapmaya başlıyor. Bu sırada yoldan geçen bir otomobil gence çarpıyor. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Mobese kameralarına takılan 21 Ocak\'taki kazada ise Ordu Caddesi üzerinde yaşlı bir adama yolun karşısına geçerken, geri manevra yapan otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen yaşlı adam kazadan yaralı kurtuluyor.

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