(Görüntülü Haber) Teleferiği 9 ayda 250 bin kişi kullandı

Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin 9 ay önce açılışını yaptığı teleferik, Tünektepe\'ye 250 bin kişi taşıdı. Teleferik projesi, Tünektepe\'ye yapılacak 7 yıldız kalitesindeki butik konaklama tesisiyle taçlanacak. Antalya\'da Sarısu Plajı\'nda denize girdikten sonra sahilden 4-5 derece daha serin 618 metre yüksekliğe sahip Tünektepe\'ye çıkmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi\'nin 9 ay önce açılışını yaptığı teleferiği kullanıyor. 36 kabin saatte 1200 kişiyi Tünektepe\'ye 9 dakikada ulaştıran teleferiğe 250 bin kişi ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, teleferiğin çocukluk yıllarında Antalya\'nın gündeminde olduğunu hatırlattı. Projenin 1974 yılından beri düşünüldüğünü belirten Türel, \"O günden beri konuşulan proje yakın zamana kadar maalesef bir türlü gerçekleşememişti. Ama proje için birçok valinin emeği geçti. Büyükşehir Yasası ile proje yerel yönetime devredildi. 40 senelik projeyi hizmete sunduk\" dedi. ANTALYA ÇATISINDAN ÇAY İÇME KEYFİ Menderes Türel, 1706 metre hat uzunluğu olan teleferiğe Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancıların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Türel, \"Turistler için yeni bir çekim merkezi oldu. Buradaki sosyal tesislerimizde uygun fiyatlarla çok kaliteli hizmet sunuluyor. 14 milyonluk bir bütçe ile hizmete açtık. Teleferikle ulaştığınız Tünektepe\'de Antalya\'nın çatısında çay içme keyfi yaşıyorsunuz, panoramik fotoğraflar ortaya çıkıyor\" dedi. TÜNEKTEPE\'YE 7 YILDIZLI BUTİK OTEL Teleferik projesi, Tünektepe\'ye yapılacak 7 yıldız kalitesinde butik konaklama tesisiyle taçlandırılacak. Halka açık seyir terasları ile yine günlük ihtiyaçları karşılayabilecek günübirlik tesisler hizmet vermeye devam edecek. Başkan Menderes Türel, \"7 yıldızlı turistik tesisimiz Kemer tarafına bakacak. Üç Akdeniz fokunun arasında bir turuncu küre tesisin çatısında yer alacak. Bu simge Antalya\'nın her tarafından görülebilecek ve Antalya\'nın yeni sembollerinden biri olacak. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tahsis yapıldı. Orman Genel Müdürlüğümüzün tahsisi gündemde. Gerekli izinler alındı, çok küçük bürokratik işlemler kaldı. Bu sene sonunda büyük ihtimalle yatırımcısı netleştiği takdirde yap işlet devret modeliyle ihalesini gerçekleştireceğiz\" diye konuştu.