(Görüntülü Haber) Telafer operasyonunda DEAŞ'tan kaçmak isteyen 5 kişilik Türk ailenin yakınları yardım bekliyor

Şırnak Telafer operasyonunda DEAŞ\'tan kaçmak isteyen 5 kişilik Türk ailenin yakınları yardım bekliyor Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-Telafer operasyonunda DEAŞ\'tan kaçmak isteyen 5 kişilik Türk ailenin yakınları yardım bekliyor İSTANBUL\'da, terör örgütü DEAŞ\'e 2015 yılında katılan ve daha sonra Kuzey Irak\'ta Telafer\'e giden Orhan Sazak ve ailesinin Telafer operasyonu sırasında DEAŞ\'tan kaçtıkları ancak, Peşmerge kontrolünde olan bir köye alınmadıkları ve çatışmaların sürdüğü bölgede mahsur kaldıkları belirtildi. Irak\'a geçmek için Habur sınır kapısına gelen Sazak\'ın yakınları, Cumhurbaşkanı ve başbakan\'dan yardım beklediklerini söyledi. 2015 Ağustos\'unda İstanbul?da terör örgütü DEAŞ?e katılan 35 yaşındaki Muş doğumlu Orhan Sazak, 3 kızı ve eşi, geçen hafta DEAŞ\'a yönelik operasyonun başladığı Irak?ın Telafer İlçesi\'nde iddiaya göre terör örgütü DAEŞ?ten kaçarak İyyadiye (Abğani) Köyü\'nde Peşmerge güçlerine teslim olmak istedi. Ancak, Peşmerge güçlerinin 5 kişilik Sazak ve onlarınla birlikte kaçan 5 kişilik başka bir Türk ailesinin fertlerinin güvenli bölgeye geçmesine izin verimediği iddia edildi. Sazak?ın babası Abdulkerim Sazak ve yakını Mehmet Karacağ, Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı?na gelerek Irak?ın Erbil kentinde Türk Konsolosluğu ve Peşmerge yetkilileri ile görüşmek üzere Irak?a geçti. Torunları, oğlu ve gelinini kurtarmak için İstanbul?dan karayolu ile kilometrelerce yol kateden baba Abdulkerim Sazak, Cumhurbaşkanı ve Başbakan?dan bu konu hakkında kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Telefon ile yapılan görüşmede Orhan Sazak, 3 gündür aç bir şekilde, Peşmerge güçlerine teslim olmak için çaba harcadığını belirterek, \"Biz teslim olmak istiyoruz. Bizi kurtarın. Biz Türk vatandaşıyız. Türkiye askerlerine teslim olmak istiyoruz. Türkiye?ye gelmek istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Çocuklarla burada perişanız. 3 gündür hiç bişey yemedik. Yaşamak için geldik. Peşmerge\'ye teslim olduk ama Peşmerge bizi istemedi, tekrar kovdu. Korkuttular çocukları, yaşamak istiyoruz. Bizi kurtarsınlar\" dedi. Gaziantep?ten yeğenini kurtarmak için Habur Sınır Kapısı\'na gelen amca Mehmet Karacağ, \"Yeğenim ve ailesi DEAŞ tarafından kandırılarak Irak bölgesine götürülmüşlerdir. Pişman olmuşlar. Defalarca kaçmaya teşebbüs etmişlerdir. Fakat başarılı olamamışlardır. Dün DEAŞ\'tan kaçıp Peşmerge\'ye teslim olmak istiyorlar. Önde Peşmerge ateş ediyor onlara. Arkalarında Irak ordusu Haşdi Şabi birlikleri ateş ediyor. 7?si çocuk, 2?si kadın toplam 11 kişi iki ateş arasında kalmışlardır. Bizim devletimizden, hükümetimizden talebimiz, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla devreye girerek bu insanların ölümünü engellemek, bu insanlık dramına engel olmalarını arz ediyoruz\" diye konuştu. Orhan Sazak?ın babası Abdulkerim Sazak da, oğlunun pişmanlık yasasından faydalanmak için Peşmerge güçlerine sığınmak istediğini dile getirerek, \"Oğlum pişmanlık yasasından yararlanmak için Peşmerge güçlerine sığınmak istiyor. Onlar da kabul etmiyorlar. Kuzey Irak?a gideceğim. Yetkililerden rica ediyoruz. Yardım etsinler. Cumhurbaşkanımız\'dan, Başbakanımız\'dan yardım istiyoruz\" şeklinde konuştu.