(Görüntülü Haber) Teknoloji bağımlığına karşı Nomofobi günü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, Pamukkale Kaymakamlığı tarafından, Mavi Balina oyunu oynayan çocukların intihar etmesinin ardından ilçede çocukları bilgisayar ve cep telefonu bağımlılığından kurtarmak için \'Pamukkale Nomofobi Günü\' düzenledi. Özellikle cep telefonu ve bilgisayar bağımlılığına karşı düzenlenen etkinlikte kortejinde yürüyen öğrenciler, teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatan mesajlar verdi.



KENDİLERİNİ ZİNCİRLE BAĞLADILAR



Pamukkale Kaymakamlığı, bilgisayarda Mavi Balina oyunu oynayan çocukların intihar etmesi üzerine ilçede cep telefonu ve bilgisayar oyunu bağımlısı çocuklara yönelik \'Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi\' kapsamında \'Pamukkale Nomofobi Günü\' düzenledi. Nomofobi Günü kapsamında Valilik binasından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Kortej yürüyüşünde öğrenciler, cep telefonu ve bilgisayar bağımlılığına dikkat çekmek için üzerlerine telefon ve bilgisayar maketleri giydi. Bağımlılığı anlatmak için de kendilerini birbirlerine zincirle bağladı. Çocuklar teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatmaya çalıştı. Bazı öğrencilerde müzik aletleri ve spor malzemeleriyle yürüyerek teknoloji yerine spor yada müziği seçmeleri mesajını verdi. Yürüyüş sırasında teknolojik cihaz kullanılmaması tavsiye edildi. Ancak etkinliği izleyen vatandaşların çoğu, cep telefonuyla görüntü ve fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.



Projeyi düzenleyen Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, cep telefonu ve bilgisayar bağımlılığına karşı mücadele başlattıklarını belirterek, \"Mobil cihazlardan uzak kalma korkusu anlamındaki nomofobiye dikkat çekmek için bugünü Pamukkale Nomofobi Günü olarak belirledik. Yavrularımızı intihara kadar sürükleyen bilgisayar oyunlarına karşı bunun sorumluluğunu hissettik ve bu noktadan hareketle kaymakamlığımızda bir proje oluşturduk. Binlerce öğrencimizin düştüğü bu bağımlılığa karşı onları spora, müziğe, akıl oyunlarına yönlendireceğiz. Bu hususta tüm çalışma arkadaşlarımla büyük mesafe kat ettik. Okullarımızda çok önemli çalışmalar yapıldı. Proje koordinatörümüzün bana ilettiği, okullarımızda hakikaten biraz daha fazla ilgiye muhtaç yavrularımız vardı. Bu noktada yüzde 11,9\'luk olumlu bir gelişme oldu\" dedi.



\'BİLGİSAYARI KAPATTIM, SPORA BAŞLADIM\'



Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Emin Türkdönmez daha önce bilgisayar bağımlısı olduğunu belirterek, \"Bilgisayarın başına oturunca yaklaşık 8 saat oyun oynuyordum. Ailemden ve derslerimden uzak kaldım. Başarısız bir öğrenci olmaya başladım. Ailemin de desteğiyle bilgisayarı kapattım ve kaldırdım. Şimdi sporla uğraşıyorum. Arkadaşlara da tavsiyem bilgisayar oyunlarının hiçbir faydası yok, spor ve müzikle zamanlarını geçirsinler\" diye konuştu.