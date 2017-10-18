T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Teknik direktör Çalımbay, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı

Tolga SAĞLAM - TRABZON / DHA   Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü

18 Ekim 2017 22:25

Tolga SAĞLAM - TRABZON / DHA


 

Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.

Bugün düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşme imzalayan teknik direktör Rıza Çalımbay, saat 17.00\'de bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Juraj Kucka yer almadı. Teknik direktör Çalımbay antrenman öncesi saha ortasında futbolcularla mini bir toplantı gerçekleştirdi. Çalımbay’ın futbolcularla yakın iletişim kurması dikkat çekti. Isınmanın ardından, pas çalışmasının yapıldığı antrenman çift kale maç ile son buldu. Çalışmalarda oyuncuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekti.

HUBOCAN KORKUTTU

Trabzonspor\'un Slovak futbolcusu Hubocan, yapılan çift kale maçta Rodallega ile girdiği hava topu mücadelesinde burnuna darbe aldı. Burnu kanayan Hubocan’a sağlık ekibi anında müdahale ederken, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise yeniden çalışmalara dahil oldu.

BASINA 20 DAKİKA SINIRLAMASI KALKTI

Bu arada teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenmanların ilk 20 dakikasını basına açık gerçekleştiren bordo-mavililerde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk antrenmanının tamamı basına açık tutuldu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZONDHA   Trabzonspor Süper LiginEkim CumartesiEvkur Yeni MalatyasporRızaBugünMehmet Ali Yılmaz TesislerindeJuraj KuckaTeknikIsınmanınHUBOCAN KORKUTTU Trabzonspor SlovakHubocanRodallegaBurnu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24