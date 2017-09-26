(Görüntülü Haber) Tekne faciasında kaptan sadece kendi ailesine can yeleği giydirmiş (2)

KİŞİ BAŞI 2 BİN DOLAR ALMIŞ Kocaeli\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında yaşanan tekne faciasında kurtulan 40 kişiden 25\'i Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin Kandıra Cebeci sahilindeki kamp alanında barınıyor. 5 göçmenin Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'nde olduğu, 10 göçmenin hastanelerde tedavi altında ve bazılarının da hastalara refakatçi olduğu belirtildi.Konteyner evlerde kalan göçmenlere günde 3 öğün yemek veriliyor. Göçmenlerin aynı zamanda giysi, ayakkabı, iç çamaşırı gibi tüm ihtiyaçları karşılandı. Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan göçmenler arasında bulunan Ahmet isimli göçmenin 3 yaşındaki oğlu Muhammed ile birlikte yaklaşık 3 saat boyunca denizde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Teknenin kaptanı Suriye uyruklu Ahmet\'in ise Sakarya\'nın Karasu İlçesi Melenağzı Mevkii\'nde aldığı göçmenleri Romanya\'ya götürme karşılığında kişi başı 2 bin dolara anlaştığı ifade edildi.