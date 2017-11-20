(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Orman Su İşleri İl Müdürlüğü\'nün yaban hayvanlarının tür tespiti ve popülasyonu tespiti için Şarköy İlçesi Ganos Dağı ile ormanlık alanlarına Yaban Hayvanı Geliştirme Sahaları ile belirli avlaklara kurduğu 40 fotokapanda kızıl geyik, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, yaban tavşanı ve yaban domuzları görüntülendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tekirdağ İl müdürü Gökay İnal, Türkiye\'de uzun yıllardan beri düzenli olarak gerçekleştirilen envanter çalışmalarının, bilinen türlerin popülasyon durumlarını ortaya koyduğunu, artış ve azalışlara ilişkin yapılacak çalışmalara yön verdiğini söyledi. İnal, şöyle dedi: \"Ülkemizin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından envanter ve izleme çalışmaları genel müdürlüğümüzce önemsenmekte ve desteklenmektedir. Bu sebeple yaban hayatında kullanılan mevcut yöntemlerin yanı sıra teknolojik gelişmelerde yakından takip edilerek yaban hayatı çalışmalarında kullanılmaktadır.\"